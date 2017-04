De door een jarige job gecrashte Ferrari staat te koop

Je herinnert je misschien nog wel de Ferrari 360 die onlangs onzacht in aanraking kwam met een vangrail. De jarige Job achter het stuur ging gelukkig niet verloren, maar de auto wel. Je kan de gehavende Italiaan nu kopen.

Het zal je maar gebeuren. Je bent jarig en krijgt een Bongobon cadeau. Een stukje sturen in een heuse Ferrari zie je wel zitten, dus het belooft een mooie dag te worden.

Maar de dingen lopen een beetje anders dan je waarschijnlijk gehoopt had. Ten eerste is het op de dag dat je achter het stuur kruipt een beetje regenachtig, wat sowieso al niet ideaal is. Ten tweede glibber je door de nattigheid op de snelheid met de Fezza tegen de vangrail aan. Het eindresultaat: dit troosteloze plaatje dat vastgelegd werd door @blackspeed79.

Afgaande op een comment van @jonas_thienpont onder ons originele artikel over deze kwestie, heeft de bestuurder in ieder geval 1.500 Euro moeten dokken voor de opgelopen schade. Maar dat is natuurlijk bij lange na niet voldoende om het raspaardje weer te laten steigeren. Wellicht mede daarom heeft de eigenaar van de 360 de auto nu te koop gezet.

De ‘bomvolle auto’ heeft een vraagprijs van 42.500 Euro. Dat lijkt best veel als je de linkerkant van de auto bekijkt. Over de hele lengte van de linkerflank zit flinke schade. Probeer daar maar eens een paar goedkope paneeltjes voor te vinden bij de sloop. De goedkoopste 360 die momenteel op Marktplaats staat zónder schade heeft een vraagprijs van 60.000 Euro.

Het goede nieuws is dat volgens de advertentie alle airbags, de motor en het frame oké zijn. Durf jij de koop aan en klop je er de deukjes zelf wel even uit, of brand je de vingers liever niet aan deze hete supercar? Laat het weten in de comments.