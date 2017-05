Deze Alfa 156 Sportwagon is een ‘GTA-light’

De station heeft een ander Italiaans ingrediënt uit eigen huis.

De getoonde Alfa 156 Sportwagon uit 2005 is een bijzonder exemplaar. Op de achterkant prijkt namelijk ‘3.0 V6 24v’. Bij kenners gaan natuurlijk meteen alle alarmbellen rinkelen. De 156 was er qua zespitters enkel als 2.5 V6 met 190 of 192 pk, of de legendarische GTA met de 3.2 V6 (250 pk). Toch zit hier wel degelijk een drieliter motor onder de kap.

De station heeft namelijk een motorswap ondergaan. Waarom is niet af te lezen uit de eBay advertentie. Het motorblok is afkomstig van een Alfa Romeo 166. De V6 is goed voor 220 pk en is in deze 156 gekoppeld aan een automatische transmissie. De adverteerder omschrijft de Sportwagon als een ‘bijna-GTA met automaat’. De Alfa Romeo 156 GTA was enkel leverbaar met een handgeschakelde versnellingsbak.

Naast de nieuwe motor heeft de 156 ook andere wijzigingen ondergaan. Zo liggen er onder andere Brembo remmen onder, heeft de station een ander uitlaatsysteem en oogt de auto sportiever dankzij een bodykit. Het motorblok heeft 102.000 mijl gelopen en de zwarte familiebak wordt aangeboden voor 3.695.00 pond, omgerekend zo’n 4.250 euro. Een redelijk bedrag voor een unieke 156.