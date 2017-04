Deze autonome Volvo ligt op zijn flank na heftige crash

Maar goed dat die Volvo's zo veilig zijn, anders lag de autonome piloot nu wellicht in het ziekenhuis.

De crash deed zich voor in de Amerikaanse Staat Arizona. Om linksaf te slaan in haar Honda CR-V, moest Alexandra Cole daar niet één, niet twee, maar drie rijstroken oversteken. Precies het soort gevaarlijke manoeuvre dat voorkomen kan worden met de Diverging Diamond Interchange.

De eerste rijbaan lukte nog, de tweede ook, maar toen: KABLAM! Op de derde rijstrook reed een autonoom opererende Volvo XC90 (rijtest) van taxidienst Uber. Alexandra zag de Volvo te laat om nog te remmen. Tegenover The Washington Post verklaart Cole dat de Zweedse SUV met hoge snelheid te kruising op boenderde.

“As far as I could tell, the third lane had no one coming in it so I was clear to make my turn. Right as I got to the middle lane about to cross the third, I saw a car flying through the intersection but couldn’t brake fast enough to completely avoid collision.”

Na de touché knalde de XC90 tegen een auto van de verkeerspolitie aan, flipte hij op zijn kant en raakte daarna nóg twee auto’s. Bizar genoeg kondigde Uber eerder al aan dat hun auto’s waarschijnlijk betrokken zouden raken bij ongelukken. De schuldvraag is gezien de schade, zeker in ‘Murica, een heet hangijzer.

De claim dat de Volvo ‘vloog’ zal waarschijnlijk vrij makkelijk ontkracht kunnen worden, daar de automatische piloot zich (waarschijnlijk) netjes aan de snelheid houdt. Maar ook binnen de limieten van de wet kan een auto wellicht wat harder rijden dan je verwacht. De Uber-Volvo’s zijn bijvoorbeeld zo geprogrammeerd dat ze soms door ‘oranje’ kunnen blazen. Volgens Uber gebeurt dat echter alleen als de techniek inschat dat de auto zonder te accelereren het stoplicht kan passeren voordat het rood wordt.

Hoe dan ook is dit incident koren op de molen van de autonoom-haters. Voor deze groep hebben we overigens goed nieuws: Jochen Haab van Mercedes gaf onlangs aan het Australische CarAdvice aan dat volledig autonome auto’s in hun ogen nog minimaal tien jaar verwijderd zijn van marktintroductie.

“To have that level of automation where you sit into the car at point X and tell it to go to point Y and maybe even pre-program it, and then you get in the car and – lets imagine it as a driverless taxi – and tell the car to take me to Melbourne airport, do your emails and then the car says ok get ready to get out… to do that in that level of high automation, I think it’s at least a decade away.”

Jochen geeft aan wat precies de moeilijkheden zijn om volledig autonome auto’s tot realiteit te maken:

“It’s the what ifs… what if you had a breakdown in the cellular phone network, what if you had intensive fog and if you had a car that had no controls, what if you lost connection, what would that car do? You would be in a piece of metal. You need redundancies and making things work even with very limited information, it is a very tough task.”

Tenslotte antwoordt Haab op de notie dat Tesla en andere partijen al eerder denken volledig autonome auto’s werkend te hebben dit:

“It’s a good idea to design systems on the basis of statistics, but it’s a bad idea to design them to statistics alone. Our brand slogan is best or nothing, I would not like it to be all-or-nothing on autonomous, and just believe that it would work.”

Kortom, we kunnen waarschijnlijk zelf nog wel even het stuur in handen houden.

Image-Credit: Mark Beach, Fresco News via Twitter.