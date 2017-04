Deze BMW E34 M5 Touring ‘Elekta’ is perfectie

Oef, wat maakt dit ding hebberig.

Oplettende lezers zullen wellicht wel eens opgemerkt hebben dat ik een zwak heb voor de BMW E34 5-serie. Velen beschouwen de E39 als de best geslaagde 5-serie ooit. Dat is dan ook ongetwijfeld de betere auto. Doch de twee dubbele ronde koplampen van de E34 die nog niet verholen zitten achter een laagje glas roepen mijn naam. Oké, nieuwe technologie maakt het tegenwoordig mogelijk om allerlei leuke dingen te doen met koplampen en ook dat heeft wel wat. Maar toch, mooier dan die twee simpele ronde pitten aan weerszijde van de neus wordt het eigenlijk niet.

Voor de liefhebber zijn er echter nog meer redenen om voor de E34 te gaan, zeker als je opteert voor de M5. Bij deze generatie van de 5-serie is er namelijk een M5 Touring geleverd. Dat geldt verder alleen voor de latere generatie E60/61. Daarnaast was de E34 M5 het laatste M-product dat met de hand gebouwd werd bij BMW M GmbH. Heb je verder weinig aan, maar het maakt de auto voor het gevoel toch net wat specialer. Tenslotte huist er onder de kap geen V8, maar dé BMW-motor der BMW-motoren: een atmosferische zes-in-lijn.

In het geval van de E34 M5 gaat het om de motor met de interne bouwcode S38. Aanvankelijk had deze 3535 cc (S38B36), maar voor de laatste bouwjaren werd ‘ie nog een tikje dikker, wat de totale inhoud naar 3795 cc bracht (S38B38). Het vermogen was respectievelijk 310 of 340 pk.

Zoals dat wel vaker gebeurt werden er aan het eind van de modelcyclus nog een paar speciaaltjes uitgegooid. Dat zijn niet zelden de fijnste modellen. Één van die speciale edities is deze E34 M5 Touring ‘Elekta’. BMW bouwde de Elekta’s speciaal voor de Italiaanse markt. Het ging om de laatste twintig exemplaren van de E34 M5 Touring die verkocht werden in het laarsland. Tien ervan waren uitgevoerd in Sterling Silver metallic met Marine Blue nappa-leder. De andere tien zagen eruit zoals de auto op deze plaatjes, in British Racing Green met hazelnoot-kleurig nappa-leder.

De Elekta’s werden samengesteld door BMW Individual en standaard voorzien van een aantal fijne goodies zoals shadowline-trim, een elektrisch schuifdak, elektrische stoelverstelling, koplampsproeiers en automatische airconditioning. Op de pookknop is daarnaast af te lezen dat dit Elekta nummer zes is van de twintig.

Dit exemplaar staat momenteel te koop in California op Bringatrailer.com. De auto heeft tot op heden 126.000 kilometer gereden. Niet teveel en niet te weinig dus. Getuige de 123 foto’s in de gallery, is de eigenaar bovendien van het type ‘je wilt ‘m niet kennen maar er wel een auto van kopen’. Het huidige hoogste bod staat op 60.000 Dollar en je kan nog een klein weekje bieden. Haal jij dit juweel terug naar Europa?