Deze Mercedes S-Klasse Cabrio is buitengewoon dik

Het ding heet de S-klasse Cabrio Black Edition, maar het interieur is overwegend wit.

De verantwoordelijkheid voor deze obese ‘S’ ligt bij tuner Mansory. Boze tongen beweren zelfs dat de auto zijn leven helemaal niet begon als S-Klasse, maar als C-Klasse. Mansory heeft ‘m echter volgepropt met groeihormonen alsof het een Amerikaans vleesrund betrof. Zodoende is het vanzelf een S-Klasse geworden.

De S-Klasse Cabrio van Mansory is het ‘logische’ gevolg op de coupé variant die Mansory zo’n anderhalf jaar geleden toonde in Frankfurt. Die auto met 985 pk onder de kap werd in een gelimiteerde oplage van zes stuks gebouwd.

De oben ohne versie is in vele opzichten echter anders. Volgens Mansory is de bodykit, die de auto overigens vijf centimeter dikker maakt dan het standaard exemplaar, opnieuw ontworpen. Zoals te doen gebruikelijk gebruikt Mansory veel carbon, dat ze zelf bakken in hun eigen oven.

Tevens heeft deze cabrio iets mínder paarden onder de kap, namelijk slechts 840 stuks. Waarschijnlijk was dat net de grens waarbij je hoofd nog op je romp blijft zitten bij het scheuren met de kap omlaag. Met een sprintje van nul-naar-honderd in 3,5 seconden en een gelimiteerde top van 300 kilometer per uur kom je qua prestaties niet veel tekort.

Voor het interieur heeft de tuner de nodige werkbijen in huis die los gaan met naald en draad. Het resultaat mag er zijn zoals je kan zien op de foto’s. De kleurstelling is misschien niet voor iedereen, maar daar is wel een mouw aan te passen. Mocht je overigens last krijgen van traanoogjes door de wind die in je ogen waait bij deze snelheden, kan je vast ook wat tissues laten inbouwen door de tuner.