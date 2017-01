Dit is hét accessoire voor je smartphone in 2017

Een accessoire op vier wielen welteverstaan.

Het is nog eens niet zo heel lang geleden dat de enige smartphone-gerelateerde optie bij sommige automerken een kabeltje van 200 euro was, waarmee je je iPhone kon aansluiten op het audiosysteem. Hopeloos outdated wanneer je dat vergelijkt met de mogelijkheden die Opel in haar modellen stopt.

Onder de noemer Online Editions voorziet Opel een groot deel van haar modellen met een hele rits aan slimmigheden, waaronder een 4G WiFi-hotspot, een persoonlijke assistent, een eigen smartphone app, DAB+ digitale radio en het IntelliLink-multimediasysteem met onder andere Apple CarPlay. Lekker Spotify luisteren wanneer je Mattie, Wietze, Giel, Lara of Jeroen even helemaal zat bent.

Je persoonlijk assistent

Opel OnStar moge bekend zijn. Met een druk op de knop krijg je verbinding met een persoonlijke en Nederlands sprekende assistent, die bijvoorbeeld een adres van een restaurant of museum voor je kan opzoeken en dit meteen in je navigatie kan instellen, je altijd direct belt wanneer de airbags zijn geactiveerd, je helpt bij pech of ongelukken én hulp inschakelt wanneer je niet direct reageert. Very premium, much affordable.

Altijd online

Met 4G WiFi ben jij, samen met maximaal 6 medepassagiers, in praktisch heel Europa altijd online. Appen doe je als bestuurder natuurlijk op een P, maar vakantieritjes worden een stuk aangenamer als de rest van de auto zichzelf kan vermaken met social media, video’s of online games.

Online zijn in je Opel gaat dus prima, maar dankzij de myOpel-app kun je ook als je niet in je auto zit gebruik maken van OnStar. Verder kun je de auto lokaliseren zodat je hem niet een half jaar kwijt raakt in een parkeergarage. Eenmaal ter plekke kun je zelfs de lampen en de claxon bedienen om helemaal makkelijk je auto te spotten. Of een geintje uithalen met je buurjongetje natuurlijk… Ook triviale zaken als bandenspanning en brandstofpeil zijn te checken en je kunt met je smartphone je bestemming vast in het navigatiesysteem instellen.

‘Premium’, behalve de prijs

Hoewel we nog niet eens alles hebben opgesomd, is wel duidelijk dat slimme en moderne technologie niet voorbehouden blijft aan topmodellen van de zogenaamde premiummerken. Sterker nog, in veel van die auto’s ben je alleen al aan deze opties 14.745 euro kwijt, terwijl je daar bij Opel een complete KARL ROCKS Online Edition voor krijgt. Ook de Corsa, Mokka X, Astra en Zafira zijn er als complete Online Edition. Prijzen en alle info check je HIER.