Waarom Mercedes beter scoort dan BMW

Een net-niet-lijn als ontbrekende schakel voor succes, de fabrikant uit Stuttgart verzon het. Wie had dat gedacht?

Nog niet zo lang geleden stond AMG voor All Mighty Grunt. Veel vermogen, nog meer koppel, uitbundige looks en heftige prijskaartjes. Dat heeft de firma AMG (Aufrecht en Melcher uit Grossapach) geen windeieren gelegd. Op de E-klasse Coupe/Cabrio, V-klasse en B-klasse na is er van elk Mercedes model een non-plus ultra variant.

De meesterzet blijkt de tweede lijn van AMG’s te zijn. De ’43’ modellen, dus. Denk aan de Mercedes-AMG C43, GLC43 (rijtest) en E43. We kunnen het ‘net-niet AMG’s’ noemen, maar het schijnt precies te zijn waar de klandizie om vraagt. Uiterst competente en sportieve sedans, wagons of SUV’s met vierwielaandrijving, maar dan met een iets lager prijskaartje.

In een interview met autoweek.com licht Tobias Moers een tipje van de sluier. “De ’43’-modellen hebben het DNA van de andere AMG’s, zoals de GT en ‘63‘ modellen, maar dan minder heftig en aanwezig.” Het is voornamelijk zo dat je nu voor een lagere prijs in kunt stappen in een heuse AMG. Dit zorgt ervoor dat de AMG modellen enorm veel populairder zijn dan dat ze al waren. En laten we eerlijk zijn: ook met een ‘AMG 43’ kom je prima vooruit.

De grote ommezwaai is aan niemand minder dan Dieter Zetsche te danken. De man (met de snor waar Johan Derksen nog jaloers op zou zijn) zag al jaren geleden in dat Mercedes uitbundiger moest worden. Ook was het noodzakelijk om een jonger (lees: minder bejaard) publiek aan te spreken. De vernieuwing die in 2011 is ingezet heeft Mercedes dus absoluut geholpen. Mercedes stak vorig jaar BMW voorbij met dik 2 miljoen verkochte auto’s, 80.000 stuks meer dan bij de collega’s uit München. BMW-CEO Harald Kruger gaf aan dat zijn bedrijf meer geïnteresseerd is in winst per verkochte auto. Altijd gezellig tussen die Duitsers.

Het ’43’ verhaal gaat binnenkort nog succesvoller worden. Mercedes laat de zes-in-lijn terugkeren in de ’50’-modellen. Of deze de ’43’ modellen op den duur gaan vervangen is vooralsnog onduidelijk. (via Forbes)