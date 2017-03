Leaserts opgelet: dit kost de Volkswagen Arteon

Gaaf ding die Volkswagen Arteon, maar is 'ie ook een beetje betaalbaar?

Het antwoord op de vraag is natuurlijk enigszins afhankelijk van je eigen inschatting van wat betaalbaar inhoudt. Maar laten we maar met de deur in huis vallen: de vanafprijs ligt net onder de 40.000 Euro. Daarvoor krijg je de Arteon dan met de nieuwe 1.5-liter grote (kleine?) TSI die ook in de gelifte Golf (rijtest) te vinden is.

De orderboeken voor de sportiever gesneden variant van de Passat die geen Passat mag heten en als zeker geen Passat Variant zijn vandaag geopend. Mocht je echter nét 40.000 Euro opgespaard hebben moet je nog even wachten om naar de dealer te rennen, want in eerste instantie zijn alleen de sterkste 2.0 TSI en 2.0 TDI in combinatie met het Business R pakket te bestellen. Deze versies hebben respectievelijk 280 en 240 pk. De eerste Arteon’s op de weg zien er daarmee zo dik mogelijk uit en kunnen dat uiterlijk ook min of meer waarmaken qua prestaties. Beide zijn standaard gekoppeld aan een 7-traps DSG-bak en 4MOTION en knallen zodoende in 5,6 respectievelijk 6,5 seconden naar de honderd.

Later komen de mindere varianten beschikbaar, waaronder dus de eerder genoemde 1.5 TSI die 150 pk naar de voorwielen stuurt. Tussen de basismotor en de 280 pk sterke 2.0 TSI komt er ook nog een 2.0 TSI met 190 pk. Dieselaars kunnen alleen kiezen voor 2.0-liter grote blokken, dus wat dat betreft is de keuze simpel. Je hoeft alleen even de gewenste hoeveelheid pk’s aan te vinken, want naast de 240 pk sterke variant komt er ook 150 en 190 pk sterke versies.

Volkswagen claimt dat de tijd dat je bij het merk extra moest betalen voor een linkerbuitenspiegel voorbij zijn. Standaard is elke Arteon voorzien van automatische airconditioning, parkeersensoren voor en achter, het radio- en multimediasysteem ‘Composition Media’, Lane Assist, Adaptive Cruise Control, vermoeidheidsherkenning, gedeeltelijk elektrisch verstelbare ‘ErgoComfortstoelen’ vóór en het Press & Drive startsysteem. Daarnaast zijn ook 17 inch lichtmetalo’s, chromen sierlijsten voor de portierruiten, led-koplampen en led-achterlichten zijn standaard.

Nog meer luxe is natuurlijk ook mogelijk. Naast de basisuitvoering kunnen Arteon-rijders opteren voor de Elegance, Elegance Business en de Business R-uivoeringen. De laatste beschikt bijvoorbeeld sportieve details als 18 inch pornojetsers en een zwarte hemelbekleding. Altijd een chique optie die laatste.

Ben je totaal overtuigd van de Arteon en wil je zo snel mogelijk je handtekening onder een koopcontract zetten moet je 57.750 Euro meenemen naar de dealer. Daarvoor krijg je de Arteon 2.0 TSI 4MOTION met 280 pk in Business R uitdossing. Dezelfde auto met de 240 pk sterke TDI onder de kap kost 140 Euro meer, dus 57.890 Euro. Vind je deze prijzen scherp? Kan de A5 Sportback nu wel inpakken? Laat je mening los over deze zaken, in de comments!