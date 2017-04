Dit levert de meest actieve flitspaal van Nederland op

Deze flitspaal levert per uur meer op dan het uurloon van een paar Nederlanders met een modaal salaris bij elkaar.

Als je nog niet weet wat je later wil worden: overweeg het beroep van flitspaal. Het zijn lange dagen, je staat in weer en wind, maar dat alles betaalt zich uit in een meer dan prima salaris. De dataredactie van KRO-NCRV wist aan de hand van gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau te achterhalen waar de meest actieve flitspaal van ons land staat.

Het antwoord: Hilversum. De flitspaal aan het Oostereind in de Nederlandse mediastad levert per uur gemiddeld 710 euro per uur op. Blijkbaar letten automobilisten op allerlei dingen behalve hun snelheid, want dit bedrag vertaalt zich in zo’n 12 boetes per uur. In totaal gaat het om 102.966 boetes met een waarde van 6.237.365 euro.

Twee andere flitspalen die veel geld binnenharken staan in Waddinxveen (Henegouwerweg, bijna 45.000 boetes) en Delft (Prinses Beatrixlaan, bijna 42.000 boetes). Naast je simpelweg aan de snelheid houden zijn er ook voldoende hulpmiddelingen om een dure prent te voorkomen. Apps als Flitsmeister geven keurig enkele honderden meters van tevoren een melding via je smartphone. Je kijkt direct naar je snelheid en kunt zonodig op tijd gas loslaten.

Dat veel automobilisten hier geen gebruik van maken of domweg niet opletten blijkt wel uit cijfers. In ons land staan 632 flitspalen en in 2016 haalden de palen gezamenlijk bijna 274 miljoen euro op. Overigens flitst een paal niet alleen op snelheid. Ook het negeren van een rood verkeerslicht kan je duur komen te staan.