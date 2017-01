Dít zijn de meest nutteloze opties op jullie auto’s

Aan het begin van de week stelden we je de vraag: wat is de meest nutteloze optie op je auto? De gevolgen bleven niet uit, want we werden overspoeld door een tsunami aan nutteloze opties. Een bloemlezing.

Opties. Wie houdt er niet van. De eerste keer dat je een auto hebt met airconditioning is een verademing. Ook een goede stereo of een set leuke wielen is iets waar de gemiddelde lezer erg blij mee is. Maar door de drang om zoveel mogelijk aan de consument te kunnen slijten bedenken fabrikanten allerlei opties om jouw leven aangenamer dan ooit te maken. Dit is niet altijd het geval, getuige de reacties.

We hebben de mooiste zielsroerselen op een rij gezet. Komen ze!

@whoppie leeft op het randje:

Sommige lezers rijden standaard te snel, zoals @original_arnoud:

Vooroordelen worden nogal eens bevestigd, ditmaal door @matter:

Gelukkig is @toyotavenray een gezonde jongeman:

Bij een Ferrari betaal je niet voor de opties, @viezefreddyw is er achter gekomen dat ze allemaal nutteloos zijn.

Het ergste is nog altijd dat je ergens een knop hebt zitten en als je er op drukt, er niets gebeurd. In mijn zeer geliefde DS3 zit er aan de richtingaanwijzer en aan de ruitenwisserhendel aan de buitenkant een knop. Via de knop van de ruitenwissers kan ik via het scherm kijken wat mijn gemiddelde verbruik is. Maar via de andere knop kan ik totaal niets. Ik druk er op maar er gebeurd niets. Na twee jaar heb ik echt nog steeds geen idee..

Elke optie die de Ferrari heeft is bijna nutteloos. Navigatie heeft hij maar het werkt echt voor geen ene meter. Bluetooth voor telefonie heeft hij ook maar ook dat werkt voor geen ene tiet. Het is zelfs zo erg dat de mannen van Kroymans tegen me zeiden dat het beter is om een TomTom te kopen. Ook zou het veel beter zijn om oordopjes in te doen als je wilt bellen. En weet je wat het ergste is? Hij heeft nog gelijk ook. De goedkoopste TomTom is tig keer beter en zelfs de goedkoopste oordopjes werken beter.