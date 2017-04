Duizenden boetes op landelijke controledag politie

In heel ons land waren diverse verkeersdeelnemers de sigaar.

Het is goed mogelijk dat je vandaag een groepje agenten hebt gespot. Door heel het land voerde de politie vandaag controles uit. Een Speedmarathon, zoals de politie het noemt. In totaal werden in heel Nederland vandaag meer dan 280.000 voertuigen gecontroleerd. Maar liefst 12.000 automobilisten werden op de bon geslingerd voor te hard rijden.

Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa wordt deze week streng gecontroleerd op snelheidsovertredingen in het kader van de Europese week van de veiligheid. Toevallig werden door deze controle in ons land een stel criminelen betrapt.

Een Audi A6 met Duits kenteken reed langs een controle op de A2 bij Nieuwegein. De auto reed 141 km/u waar 100 is toegestaan en het voertuig werd daarom staande gehouden. Na een check bleek dat de A6 in Duitsland was gestolen. De twee inzittenden waren van Franse afkomst en werden gezocht door de politie.

Ook werden vandaag een aantal snelheidsduivels in de kraag gevat. Zo reed een automobilist 167 km/u op een 80-weg. Meerdere rijbewijzen werden ingevorderd. De politie voerde de controles uit met laserguns, videoauto’s en radar-apparatuur.

Fotocredit: @thomcarspotter via Autojunk.