Een ode aan de dominantste F1-racer ooit

McLaren gooit het roer om. Voormalig CEO Ron Dennis werd de laan uit gestuurd en van de kenmerkende MP4-# typeaanduiding voor F1-racers werd eveneens afscheid genomen(*). Hoog tijd om de bekendste en beste MP4 eens in het zonnetje te zetten: de MP4/4.

De Formule 1 maakte in de jaren ’80 enkele interessante ontwikkelingen door. De ground effect-auto’s werden te rap en dus te gevaarlijk. Om de bochtensnelheden en het listige weggedrag in het grensgebied van de grip te beteugelen, werd daarom de vlakke bodemvloer geïntroduceerd.

Verder was de turbomotor gemeengoed geworden en dus gingen ook de snelheden op de rechte stukken in rap tempo omhoog. BMW haalde in kwalificatietrim 1.350+ pk uit hun ondergepieste blokken (geen grap, bewijs) en de auto’s haalden op sommige circuits snelheden boven de 350 km/u. Ook dat mocht van de FIA wel een tandje minder en dus ging van 1987 op 1988 de turbodruk omlaag. Verder werden brandstoftanks kleiner. Zo werd het veld alvast voorbereid op de afschaffing van de turbo’s per 1989.

McLaren zat niet bij de pakken neer. De motoren werden geleverd door Honda, de auto werd getekend door Gordon Murray en Alain “Le Professeur” Prost kreeg gezelschap van Ayrton Senna. De Braziliaan had zich al bewezen bij Toleman en Lotus, nu was het tijd voor het echte werk. Ron Dennis was in zijn nopjes want beide auto’s werden bestuurd door de beste coureurs van het veld. Achteraf had hij met het oog op de rust binnen het team wellicht beter voor één topcoureur en één subtopper kunnen kiezen, maar da’s de koe in de kont kijken.

Ontwerper Murray ontwikkelde de MP4/4 vanuit één filosofie: lager is beter. Hij deed dat eerder met de Brabham BT55, een minder succesvol project van Murray. Dat had niet zozeer met het ontwerp te maken, maar meer met het feit dat de geblazen L4 van BMW gekanteld in het chassis moest hangen omdat de auto zo laag was. Dat bracht de nodige problemen met zich mee, maar de MP4/4 had een V6 van Honda. Probleem opgelost!

Bij de lage bouw van de MP4/4 moeten we nog het volgende opmerken. Allereerst had de auto natuurlijk minder luchtweerstand en een lager zwaartepunt. Het frontaaloppervlak werd zelfs met 10% verkleind! De vorm van de auto zorgde er ook voor dat de luchtstroom richting de achtervleugel minder werd verstoord, zodat de vleugel efficiënter werkte. Dat wierp z’n vruchten af, durven we wel te stellen. Op de oude baan van Imola kwalificeerden Senna en Prost zich met tijden in de 1:27 min. Geen enkele andere rijder kwam zelfs maar onder de 1:30, om even aan te geven hoe rap de McLaren was.

De reeds genoemde lagere turbodruk zorgde ervoor dat de bizarre vermogens van halverwege de jaren ’80 niet meer werden gehaald. Toch was de Honda RA168-E nog steeds goed voor ruim 700 pk en dat is waarschijnlijk nog een vrij conservatieve schatting. Hoeveel pk’s het ook waren, het vermogen was groot genoeg om de concurrentie letterlijk en figuurlijk op een hoopje te rijden.

Prost en Senna wonnen 15 van de 16 races en Senna stond zelfs 13 races op pole position! Hij zou uiteindelijk met 8 zeges het wereldkampioenschap pakken. De relatie tussen Senna en Prost, die in ’88 tien dubbelzeges boekten, werd gedurende het seizoen steeds killer en in ’89 zou Prost rivaal Senna van de baan rammen om zich op die manier (en met wat hulp van de corrupte FIA) te revancheren. Maar da’s weer een heel ander verhaal.

Dat de McLaren niet alle races won, had te maken met een bizarre speling van het lot. Vlak na het overlijden van Enzo Ferrari kregen Prost en Senna nota bene op Monza te maken met botte pech. De overwinning ging naar Gerhard Berger in zijn Ferrari, Michele Alboreto maakte er in de andere scharlaken rode racer een dubbelzege van en Italië ontplofte.

Wel was de MP4/4 zó goed dat het team gedurende het seizoen enkel wat aerodynamische upgrades toepaste. Voor het seizoen werd trouwens ook nog getest met actieve ophanging, maar de auto was dermate snel dat dergelijke ingewikkelde systemen helemaal niet nodig waren.

*McLaren kondigde onlangs aan dat de MP4-aanduiding gaat verdwijnen. Hun nieuwe auto gaat MCL32 heten.