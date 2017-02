Een Opel in elke kleur die je maar wilt: binnenkort kan het

Personaliseren is hot en dat hebben ze ook bij de Europese tak van General Motors goed in de smiezen.

Met het Opel Exclusive-programma wordt het namelijk mogelijk om je nieuwe Insignia in elke kleur die je maar wilt te laten spuiten. Verder kan de lak op drie manieren worden afgewerkt. Zo heeft de pearl-lak een parelmoerachtige glans, geeft de metallic-afwerking dat toefje meer glitter en glamour en biedt de tri-coat-lak een intense, diepe glans.

In eerste instantie is het Exclusive-programma alleen van toepassing op de Insignia, bovendien gaat het alleen nog om exterieurkleuren en de afwerking van de lak. Later wordt dit uitgebreid naar bijzondere leersoorten in het interieur, afwijkende lichtmetalen velgen en “designelementen” die enkel en alleen voor Exclusive-klanten leverbaar zijn.

We zijn benieuwd of de gemiddelde Opel-klant inderdaad te porren is voor eindeloos wikken en wegen over de te kiezen kleur. Dergelijke opties zijn bij merken als Ferrari of Rolls-Royce niet meer dan normaal, maar bij Opel hadden we het niet direct verwacht. Wel moeten we benadrukken dat de Duitsers met de nieuwe Insignia beslist een knappe auto hebben neergezet. Tikkie anoniem, maar hij ziet er netjes uit.