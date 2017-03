Gelekt: dit is de nieuwe Volvo XC60!

Via mannen in regenjassen kunnen we de nieuwe XC60 alvast in vol ornaat bekijken.

De onthulling is aanstaande, maar het uiterlijk van de vernieuwde SUV is alvast geen geheim meer. Geheel naar verwachting zal de XC60 een ‘mini-XC90‘ worden. De designtaal van dit model is grotendeels overgenomen op de XC60. De bekende hamer van Thor in de koplampen en de velgen roepen overeenkomsten met de XC90 op. Net als de achterlichten en ehh… alles eigenlijk.

Een bekende strategie onder alle automerken vandaag de dag. Porsche deed het met de Macan, Range Rover met de Velar en ook Jaguar gaat dit vermoedelijk doen met de E-Pace. Ze lijken op het vlaggenschip, maar zijn tienduizenden euro’s goedkoper. Ingrediënten voor een megasucces, met de Macan als het perfecte voorbeeld als wereldwijd verkooptopper.

Volvo zal morgenochtend in Genève het doek trekken van de XC60. Het plaatje in het groot checken doe je HIER.