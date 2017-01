Het verhaal van de Tesla die zomaar door een muur reed

Volgens de bekende eigenaar van de Model X deed de auto dat volledig autonoom. Daarom eist hij een schadevergoeding van vijf miljoen van Tesla.

Unintended Acceleration, het blijft een beladen term in de autowereld. In de jaren ’80 werd het imago van Audi in ‘Murica volledig om zeep geholpen door een aflevering van 60 minutes, waarin geclaimd werd dat de Audi 5000 (de Europese 100 C3) zomaar kon accelereren. Aan de andere kant van de plas hebben ze zelfs een afkorting voor dit fenomeen: SUA (Sudden Unintended Acceleration). Enkele jaren geleden heeft Toyota nog de nodige problemen gehad met gelijksoortige claims. En nu is het wellicht de beurt aan Tesla.

In september jongstleden ging een Tesla Model X (rijtest) van een bekende Zuid-Koreaanse zanger full on Gangnam Style. De elektro-bolide van de in Californië woonachtige Ji Chang Son, niet te verwarren met Psy, knalde dwars door de garagemuur van de beroemdheid heen. De singer-songwriter was niet in zijn nopjes met de schade. Op oudjaarsdag plaatste hij op Facebook bovenstaande foto’s van de ravage in zijn huis, met bijgaand dit emotionele relaas van de gebeurtenissen op de die vervloekte dag in september:

“지난 9월10일 저녁 8시에 일어난 일입니다. 저희 둘째 아들 경민이를 데리고 집으로 돌아와 차고 문이 열리는 것을 확인하고 차고로 진입하는 순간 웽 하는 굉음과 함께 차는 차고 벽을 뚫고 거실로 쳐 박혔습니다. 전 아들에게 괜찮냐고 물었고 문을 열고자 했지만 열리지 않아서 당황하고 있었는데 제 아들이 창문을 열고 내려서 저를 끌어내어 겨우 빠져 나올 수 있었습니다. 무슨 일이냐며 2층에서 내려온 큰 아들과 둘째를 안전한 곳으로 대피시킨 후 911에 전화를 걸어 신고를 했습니다. 말로만 듣던 급발진 사고가 나기 전, 한달 여 동안 이 차의 만족도는 최고였습니다. 제 주변 사람들에게 추천을 해서 실제로 똑 같은 차를 구매한 사람이 있을 정도로 하지만 사고 이후 이 회사의 태도를 보면서 정말 실망할 수 밖에 없었습니다. 차의 결함을 찾기 보다는 저의 실수라고 뒤집어 씌우는 것도 모자라서 일주일 후에 조사를 하겠다고 온 사람은 차에 있다는 블랙박스에서 정보를 빼가면서 제가 보여 달라고 하니까 그럴 수 없다며 본사에 있는 누군가와 계속 통화를 하면서 제가 다가가면 오지 말라고 이해할 수 없는 행동으로 일관 했습니다. 결국 그들은 자신의 잘못을 인정하지 않았고 저는 변호사와 논의한 끝에 소송을 시작하게 되었습니다. 어제부터 기사가 올라 오기 시작했는데 제가 유명인임을 내세워 돈을 요구했다는 식의 답변을 내놓았더군요. 만약 벽이 나무가 아니라 콘크리트 였다면 저는 죽거나 크게 다쳤을 지도 모릅니다. 게다가 제 옆에는 너무나도 사랑하는 아들이 있었는데 목숨을 담보로 그런 파렴치한 짓을 한 사람으로 매도를 하다니…그들이 최고로 안전한 차라고 자부하는 Tesla X, 제 가족에게는 절대 잊지 못할 이름입니다”

In het kort komt het er dus op neer dat Ji Chang Son eigenlijk heel tevreden was met zijn Model X, maar na de crash niet meer. Zodoende heeft hij het alarmnummer gebeld en contact opgenomen met Tesla. Maar Tesla schoof hem de schuld in de schoenen, in plaats van de fout bij de auto te zoeken! Nu wil hij geld zien van het bedrijf. De advocaten van Son proberen hard te maken dat er al een aantal andere incidenten zijn geweest waarbij Model X-en ijlings het hazepad kozen. Mocht dat het geval zijn dan ligt de SUA-score van de auto nu al hoger dan degene waarvoor Toyota uiteindelijk in de buidel moest tasten.

Tesla daarentegen claimt dat het gaat om een fout van de bestuurder:

“The evidence, including data from the car, conclusively shows that the crash was the result of Mr. Son pressing the accelerator pedal all the way to 100%. The evidence clearly shows the vehicle was not at fault. Our policy is to stand by the evidence and not to give in to ultimatums.”

Damn Son, dat klinkt toch wel alsof ze zeker zijn van hun zaak bij Tesla. Waar de Californische fabrikant het trouwens heeft over ‘ultimatums’, bedoelen ze het vermeende feit dat Son gedreigd zou hebben zijn sterrenstatus in Korea in te zetten om Tesla zwart te maken. Volgens Gizmodo is de zaak op 30 december officeel naar de rechter gegaan, dus we zullen even moeten afwachten hoe het afloopt.