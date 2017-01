Is de nieuwe Ford Mustang net zo schadelijk als roken?

Er schijnen zelfs geruchten te zijn dat de Mustang standaard met dergelijke waarschuwingsstickers geleverd moet worden.

Geintje natuurlijk, bovenstaande is schromelijk overdreven, maar toch gaat Ford wel behoorlijk nat met de Mustang (rijtest). EuroNCAP heeft weer wat gloednieuw blik tegen de muur gezet en de resultaten zijn verrassend. Niet omdat de Volvo S90 en V90 beide goed zijn voor vijf sterren, ik had niet anders verwacht. Dat de nadruk op veiligheid bij de Ford Mustang wellicht iets minder groot is dan bij de meer conventionele personenauto; evenmin opzienbarend. Maar een score van slechts twee sterren voor Fords ponycar… da’s toch wel pijnlijk.

Kijken we naar de Volvo’s, dan halen deze een score van 95% voor volwassen inzittenden. De Mustang doet het met 72% minder goed, maar dat is met name te wijten aan de slechte veiligheidsvoorzieningen voor de passagiers achterin. De score van 32% voor kinderen is zelfs ronduit slecht, terwijl het zeer summiere aanbod aan actieve veiligheidssystemen (lees: enkel een gordelverklikker vóór) goed is voor een score van 16%. Ter vergelijking, de Volvo’s scoren hier respectievelijk 80% en 93%. Ook voetgangers zijn beter af als ze door de Volvo worden geschept, al is dat verschil het kleinst van alle resultaten met 76% versus 64%.

Kunnen we daarom concluderen dat de Mustang zeer onveilig is? Nee, zolang je het bij twee volwassenen houdt, zijn de resultaten nog voldoende. Zeker omdat Ford belooft dat de gefacelifte Mustang meer actieve veiligheidsvoorzieningen zal krijgen. Maar wie met enige regelmaat kinderen vervoert, moet zich wel realiseren dat er veiligere auto’s te koop zijn. De complete testresultaten check je hier.