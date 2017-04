Jos Verstappen is inmiddels weer een vrij man

Het lijkt erop dat Jos meer slachtoffer dan dader was...

Dat is in ieder geval de lezing van Jos zelf. Gisteren ging er een schok door de voltallige redactie toen bleek dat Jos Verstappen opgepakt was door de politie na wat gelazer in een strandtent in Limburg. Niet alleen wisten we niet dat Limburg een strand had, maar het is ook sneu om te horen dat de voormalig coureur weer betrokken is geraakt bij een dergelijk incident.

De exacte details van het opstootje waren aanvankelijk onduidelijk. Verschillende bronnen meldden verschillende dingen. Daarom moeten we ook niet te snel oordelen over de schuldvraag. Tegen de verkeerde (vuist) aanlopen kan in principe iedereen wel eens overkomen, zeker in een uitgaansgelegenheid in Limburg. Of Jos zelf klappen heeft uitgedeeld dat moet dus nog blijken. Dat hij klappen ontvangen heeft, dat is wel zeker. De voormalig F1 coureur hield namelijk een blauw oog en een kras op zijn gezicht over aan het opstootje.

Het AD bericht dat Jos gisterenavond laat na verhoor door de politie weer is vrijgelaten. Jos’ advocaat Marcel Heuvelmans heeft aangegeven dat Jos zich slachtoffer voelt van de vechtpartij. Vandaag gaat de advocaat naar verluidt uitzoeken of Jos aangifte moet doen wegens mishandeling tegen de andere partij in het handgemeen.

Saillant detail is dat Jos een extra probleem boven het hoofd hangt als hij geacht wordt wél zelf strafbare feiten gepleegd te hebben. Vorig jaar werd de zaak van Jos’ vader Frans Verstappen tegen Jos voorwaardelijk geseponeerd, nadat de eerste zijn aanklacht dat Jos hem gemept zou hebben introk. Voorwaarde voor het seponeren van de zaak was dat Jos zich twee jaar lang niet in de juridische nesten zou werken. Mocht de lezing van Jos over dit nieuwe incident in de realiteit dus toch een beetje anders liggen, dan krijgt Joss the boss ook deze deksel wellicht alsnog op zijn neus.