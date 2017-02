Prosit! 911 Sport Classic met eendenstaart op Marktplaats

Als een bodyguard van Donald Trump ziet dat iemand op het punt staat een aanslag te plegen op de president, zou hij dan 'Donald, duck!' exclameren?





We were you before you even existed. Deze zinsnede komt voor in de enge banger van M83 genaamd ‘Intro’, onder andere gebruikt voor snowboard-docu ‘The Art of Flight’. De 997 911 Sport Classic had de zin ook uit kunnen spreken tegen de 991 911R (rijtest). Op een iets andere manier grijpen beide bijvoorbeeld terug op de Carrera 2.7 RS van lang geleden. Zo zie je de 911R vaak in de wit-groene livery van die auto en heeft de Sport Classic de welbekende ducktail van zijn voorouder geërft.

Uiteraard zijn er ook de nodige verschillen. De 911 Sport Classic heeft bijvoorbeeld ‘gewoon’ een gekietelde variant van de krachtbron uit de toenmalige 911 S onder de kap. Sterker nog, de vermogensupgrade kon je ook aanvinken op de optielijst van die laatste. De 911R daarentegen deelt zijn briljante krachtbron met de 911 GT3. Puristen zullen wellicht tegenwerpen dat dat niet zo veel meer zegt nu de GT3 ook niet meer beschikt over de legendarische Mezger-motor, maar toch. Als het op sportieve bragging rights aankomt, is de 911R de meer indrukwekkende machine.

Maar dat alles, maakte direct niks meer uit toen Porsche de beslissing name beide modellen ernstig te limiteren qua oplage. Op dat moment werden allebei de auto’s namelijk in één klap een beleggingsinstrument. In geval van de Sport Classic waren alle 250 exemplaren binnen 48 uur uitverkocht. Bij de 911R ging het waarschijnlijk nog sneller. Binnen Porsche mort men daar inmiddels een beetje over, maar dat valt in dezelfde categorie als bankheld Rijkman Groenink. Ook hij aanvaarde zijn vergoeding van ruim 28 miljoen Euro naar eigen zeggen met passende tegenzin.

Het is wel balen voor de 911-liefhebber met een goedgevulde doch eindige beurs. Had Porsche een paar duizend van deze modellen weggezet, dan had deze nu namelijk lekker kunnen scheuren met deze epische elfjes. Nu echter zijn ze schier onbetaalbaar en als je er dan een hebt, is het financiële zelfmoord om er serieuze kilometers in af te leggen. De beste remedie: toch gewoon zo’n ding kopen en ‘m vervolgens inzetten als daily driver. Dat zal Porsche en al die notoire verzamelaars leren! Laat hen zich maar weer toeleggen op tuinkabouters en postzegels.

Het goede nieuws is dat dit nu kan, want er staat een Sport Classic te koop op Marktplaats. Van buiten is ‘ie, net als alle Sport Classics, saai grijs. Maar, details als de Fuchs-velgen en het double-bubble dak maken het toch tot een aparte verschijning. Van binnen is de auto helemaal een feest, tenminste als je van klassieke 911-jes houdt met zo’n heerlijk bruin interieur. Nostalgie met een modern randje.

Het slechte nieuws hebben we eigenlijk al aangestipt. Je moet namelijk helaas je huis verkopen om de auto te kunnen betalen. Porsche Centrum Gelderland wil er graag 354.900 Euro voor hebben. Dat wordt dus in een studentenkamer leven met je gezin. Maar ach, je moet er iets voor over hebben om het systeem snoeihard de vinger te geven.



Bedankt Rachid voor de tip!