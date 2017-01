Koop jij deze BMW Z3 in Fidschigrün?

Jawohl, dit is door BMW zo geleverd. En het prijskaartje is ook niet mals!

BMW Z3’s worden rustig aan meer geld waard. Coupés niet eens rustig, die zijn in waarde geëxplodeerd de afgelopen jaren, zeker met een 3.0 of dikkere zes-in-lijn onder de motorkap. Maar deze BMW Z3 cabrio heeft slechts een 1.8, goed voor 120 Beierse pony’s. Toch zijn er ook wel redenen waarom deze Z3 net iets meer geld mag opbrengen dan de gemiddelde op Marktplaats.nl.

Zo is er om te beginnen de tellerstand: 64.443 kilometer heeft deze Z3 volgens de adverteerder afgelegd sinds deze in 1998 de fabriek uit rolde. En dat is nog niet alles, ook de historie schijnt sluitend te zijn. De auto is in eerste instantie in Duitsland geleverd en werd in 2006 op Nederlands kenteken gezet waarna er nog twee mensen mee reden. Op de foto’s staat de auto er nog fris bij op zijn dikke BBS’jes, iets wat allesbehalve vanzelfsprekend is in het tweedehands Z3-aanbod. Bovendien is de auto luxe uitgevoerd met onder andere airconditioning, verwarmde spiegels, cruise control, stuurbekrachtiging en nog vele andere extra’s.









Oh, en de kleur moeten we nog even bespreken natuurlijk. U kijkt naar Fidschigrün, een kleur die te kiezen was via het Individual-programma van BMW destijds. Het groen komt terug in het Sonderwunsch interieur, waar het als kleur dient voor de piping van het zwarte leder. Subtiel? Alles behalve. Maar je zult geen tweede treffen die hetzelfde is uitgevoerd, vermoeden wij.

Prijskaartje? Even slikken misschien, maar men vraagt €11.395,- voor dit exemplaar.