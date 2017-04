Kopen! Nederlandse LaFerrari, ZGAN

Een kater overgehouden aan de allesbehalve transparante selectieprocedure die Ferrari hanteert? Spoel de zure nasmaak weg met dit exemplaar dat amper asfalt heeft gezien.

De LaFerrari behoeft geen introductie. Atmosferische V12 gekoppeld aan een elektromotor, systeemvermogen van 963 pk op een gewicht van 1.585 kg, 0-100 km/u in minder dan drie tellen en een topsnelheid van boven de 350 km/u. 300 km/u staat binnen 15 seconden op de klok en het ding had een kale prijs van 1.000.000 euro.

Bovendien wilde Ferrari voorkomen dat rijke klanten het ding alleen aanschaften in de hoop op waardevermeerdering. Da’s in dit geval niet helemaal gelukt, want deze LaFerrari behoorde toe aan een Nederlandse eigenaar die er sinds de levering ongeveer 80 kilometer mee reed. De teller staat dus op een maagdelijke 160 kilometer, maar veilinghuis RM Sotheby’s vermeldt erbij dat het ding goed is onderhouden bij Kroymans en dat je er zo mee wegrijdt.

Dit is dus je kans om een (zo goed als) fonkelnieuwe LaFerrari aan je collectie toe te voegen. Wel even beloven dat je, in tegenstelling tot de vorige eigenaar, gewoon gas geeft met dat ding. Meer fraais van de aankomende Villa Erba-veiling check je HIER.

Dank aan Dennis voor het tippen!