Max Verstappen krijgt géén RB14 in Spanje

Brengt dat hem deze zondag ongeluk?

Bij de introductie van de Red Bull Racing RB13 maakte Red Bull veel poeha over het vermeende ongeluksgetal in de naam van de auto. Met de gevleugelde leus break with tradition, break superstition werd duidelijk gemaakt dat Red Bull niet bang was voor het onheilspellende nummer. Het idee was juist om de concurrentie een flinke dosis pech te bezorgen door ze in het stof te laten bijten in gevecht met de RB13.

Een fun fact om hierbij aan te tekenen is dat toen de coureurs in de F1 nog niet hun eigen nummer mochten kiezen, startnummer 13 traditioneel werd overgeslagen. Zodoende had je bij 20 auto’s op de grid dus ook iemand met nummer 21. Enfant terrible Pastor Maldonado doorbrak deze oude traditie door lekker tegendraads nummer 13 te kiezen toen hij de kans kreeg.

Helaas voor Red Bull Racing is de RB13 tot op heden geen enorm sterk nummer gebleken. Gisteren berichtten we dat Red Bull het ongeluksgetal in de naam van de ondermaats presterende huidige bolide dan ook zou vervangen ten faveure van het cijfer 14.

Voormalig Red Bull Racing coureur Robert Doornbos denkt echter zeker te weten dat dit niet gebeurt, zo zegt hij in het programma Peptalk. De RB13 krijgt volgens hem weliswaar de nodige updates, maar niet een totaal nieuwe naam.