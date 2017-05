Monteurs in Utrecht moeten voortaan met de bakfiets

Plaatje is nét relevant genoeg, wat ons betreft.

Zoals bekend heeft het Utrechtse stadsbestuur het niet zo op alles met een uitlaatpijp. De Domstad wil zich dan ook profileren als dé fietsstad van Nederland fietsland en nu moeten ook servicemonteurs eraan geloven. Bij wijze van proef mogen monteurs van Douwe Egberts, Coca Cola en KPN bij een bezoekje aan de binnenstad hun bestelbus (diesel, bah!) omruilen voor een elektrische bakfiets.

Kwestie van gereedschap en onderdelen overladen en klaar is Kees, want de bus kan aan de rand van het centrum worden geparkeerd. De proef (CityServiceBike) duurt drie maanden en uiteraard is het de bedoeling dat de elektrische bakfietsen de hoeveelheid CO2 die in de binnenstad wordt uitgestoten terugdringen. Bovendien wordt bekeken of monteurs zo sneller bij de klant zijn. Daarbij moet je niet alleen denken aan zo snel mogelijk van A naar B komen, maar ook aan parkeerproblemen die met een bakfiets natuurlijk geen rol meer spelen.

Uiteindelijk wil men dat de gehele stad in 2025 emissieloos wordt bevoorraad, maar één ding is duidelijk: de auto is steeds minder welkom in deze fraaie studentenstad.