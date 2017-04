Nederlandse prijs Opel Ampera-e is bekend

Eindelijk! Wat gaat de respectabele elektrische auto van Opel kosten?

Het gamma van volledige elektrische auto’s is nog wat mager. Of ze zijn te duur, of ze hebben een beperkte actieradius waar je niet op zit te wachten. Alle ogen waren gericht op Opel toen ze de Ampera-e aankondigde. De rebadge van de Amerikaanse Chevrolet Bolt zou volgens de Duitse autofabrikant een theoretische actieradius krijgen van 500 kilometer.

Het inmiddels alweer bijna zeven maanden geleden dat Opel de elektrisch hatchback aankondigde. Eindelijk is een Nederlandse prijs bekend. 40.995 euro. Dat is de vanafprijs voor de Ampera-e met een actieradius van 520 kilometer volgens de NEDC-testcyclus.

De Ampera-e heeft een 60 kWh batterij en een elektromotor die goed is voor 204 pk en 360 Nm aan koppel. Een sprint naar de 50 is gedaan in 3,2 seconden en de topsnelheid is begrenst op 150 km/u. De elektrische auto is 4,17 meter lang, er kunnen vijf mensen aan boord en er is 381 liter bagageruimte. 1.274 liter als je de achterbank neerklapt.

Volgens de WLTP-cyclus (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) bedraagt de actieradius 380 kilometer. Dit is een test waar puur wordt gekeken naar de praktijk.

Voor die prijs van 40.995 euro krijg je de Ampera-e Innovation. Wie nu een order plaatst voor de auto krijg deze begin 2018 geleverd. Ook is er de Ampera-e Launch Executive. Een luxere versie inclusief alle beschikbare opties. De eerste exemplaren van deze variant zullen dit najaar worden geleverd.

Een bezoekje brengen aan een willekeurige dealer en je bestelling plaatsen is er voor de Ampera-e niet bij. Opel hanteert speciaal voor de elektrische auto een aparte verkoopstrategie. Zo wordt de elektrische auto al reeds verkocht in Noorwegen. In 2017 legt Opel de verkoopfocus in Europa naast Noorwegen op Nederland, Zwitserland en Duitsland.

Nederland kent 28 geselecteerde verkooppunten waar men een order kan plaatsen voor de Ampera-e. Vanaf juli krijgen deze geselecteerde dealers een Ampera-e waar proefritten mee gemaakt kunnen worden. De elektrische auto rolt, net als de Chevy Bolt, in de GM Orion-fabriek in Michigan van de band.