Ondernemer betaalt in 2017 minder voor z’n dikke bak

En dat kunnen 'we' alleen maar toejuichen.

En met ‘we’ bedoel ik in ieder geval ‘ik’, want mijn 406 Coupé is dankzij de regeling ‘fiscaalvriendelijke youngtimers’ veel voordigeliger te rijden dan een jongere auto. Daarnaast staan er op de parkeerplaats van Autoblog HQ verdacht veel andere vrolijk gekleurde youngtimers en een iets minder vrolijk gekleurde E39 en da’s ook vast geen toeval. De regeling is dan ook populair onder zelfstandigen die benzine door de aderen hebben stromen.

Voor wie het niet helemaal helder heeft: ook als zelfstandig ondernemer kun je een auto zakelijk rijden, gelijk de leaserijder met z’n plug-in hybride. Net als een leaserijder betaalt ook een zelfstandige met een auto ‘van de zaak’ bijtelling als hij de auto inzet voor privégebruik. Doorgaans tel je een percentage van de catalogusprijs bij je inkomen (4 procent voor elektrische auto’s en 22 procent voor de overige auto’s in 2017), maar voor auto’s ouder dan 15 jaar geldt een uitzondering. Daarover moest je tot op heden 35 procent van de waarde in het economische verkeer bijtellen bij je inkomen. En 35 procent van de dagwaarde van een leuke S4, E39 -al dan niet als M5– of Italiaanse Coupé is nog altijd minder dan 22 procent over de nieuwwaarde van een 5 jaar oude Golf. Daarom zie je bij advertenties van dikke auto’s van 15 jaar en ouder ook zo vaak de term ‘fiscaalvriendelijke youngtimer’ gebezigd.

Er waren uitzonderingen, voor zuinige youngtimers waren er liefst drie lagere bijtellingstarieven. Probleem was alleen dat er zo goed als geen oude auto’s waren die voldeden aan die normen. Net als bij reguliere bijtelling is het stelsel daarom op de schop gegaan: twee tarieven, waarvan één voor auto’s zonder uitstoot en één voor de rest. En net als bij de reguliere bijtelling is dat hoogste tarief drie procent omlaag gegaan: van 35 naar 32 procent.

TL;DR: het wordt voor ondernemers nog voordeliger om een leuke youngtimer voor de deur te zetten. Voor één keertje kan het dus toch leuker! Wel lijkt de jaarlijkse BTW-correctie van 2,7/1,5 procent (afhankelijk van of het een marge-auto was of niet) over de cataloguswaarde vooralsnog hetzelfde te blijven. Alles lezen over de veranderingen omtrent de bijtelling op nieuwe auto’s en auto’s jonger dan 15 jaar? Dat doe je HIER.