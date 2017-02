Op deze bizarre ‘Ringtijd mikt James Glickenhaus

El Glickerino heeft wilde plannen op het wildste circuit van allemaal.

Je kunt je afvragen of dat niet een beetje mosterd na de maaltijd is, want de echte race om de snelste rondetijd op de Nürburgring lijkt voorbij te zijn. Porsche klapte er met de 918 Spyder een tijd van 6:57 min uit, McLaren deed het met de P1 in “minder dan 7 minuten” en daarna was het eigenlijk stil.

Hoog tijd voor reuring in de tent dus en daarvoor zijn we bij James Glickenhaus aan het juiste adres. Zijn SCG 003 Stradale moet namelijk een ongemeen rap ding worden. Hoe rap? Een rondje ‘Ring in 6:30 minuten rap! Daarmee zou de SCG bijna een halve minuut sneller worden dan de uiterst geavanceerde 918. Niet onmogelijk, maar we nemen onze hoed af als het de constructeur inderdaad lukt.

We zeggen er wel eerlijk bij dat Glickenhaus rekening houdt met deze rondetijd omdat telemetriegegevens hebben aangetoond dat het mogelijk is. Daarbij gaat men uit van een SCG-003 Stradale op straatlegale banden. De power wordt geleverd door een twin-turbo 4.4 V8 van BMW met 800 pk en het ding moet in staat zijn om in bochten tot 2 g te trekken. Als uw telefoon op 4G werkt willen we daar graag een grap over zien in de comments.