Op deze dagen komt VER in actie tijdens tweede testweek

Ook aankomende week staat weer in het teken van zoveel mogelijk testrondjes draaien.

Van maandag tot en met donderdag werd er door de tien teams veel -of in het geval van McLaren en Williams wat minder veel- getest met de nieuwe wagens. Het Circuit de Barcelona-Catalunya was het toneel van de allereerste krachtmeting tussen de vernieuwde en flink snellere 2017-auto’s. Een krachtmeting waaraan we nog niet te veel waarde moeten hechten, afgelopen jaar was Ferrari ook meteen snel en kijk hoe het ze in de rest van 2016 verging…

Daniel Ricciardo mocht afgelopen maandag als eerste in de RB13 stappen, maar had van die primeur weinig profijt. Door technische malheur stond hij een groot deel van de dag in de pitbox. Ons Max mocht op dinsdag en donderdag zijn dingetje doen en heeft zodoende flink wat rondjes kunnen draaien in de nieuwe bolide.

Aankomende week volgen vergelijkbare testsessies in Barcelona en bij Red Bull zal wederom Ricciardo de eerste en derde testdag voor zijn rekening nemen, terwijl Max Verstappen op de tweede en vierde dag de RB13 de sporen zal geven. Aangezien de teams pas op dinsdag weer hun auto’s mogen laten rijden, komt het er op neer dat Max op woensdag en vrijdag zal rijden, terwijl Daniel dinsdag en donderdag de baan op gaat.

Grote vraag is vooral of Red Bull nog een aërodynamisch aapje uit de mouw kan toveren. Vooralsnog lijkt hun wagen ogenschijnlijk wat conservatief, een luchtopening in de neus daargelaten, terwijl we van Newey het een en ander gewend zijn als het op inventiviteit aan komt. We gaan het zien, woensdag en vrijdag dus!