Peugeot 3008 wint titel Auto van het Jaar 2017

Relevant? Niet echt. Mooi discussievoer? 100 procent zeker!

Heel serieus nemen we de Car of the Year-verkiezingen niet, voor wie iets gemist heeft. Desalniettemin besteden we elk jaar braaf de nodige aandacht aan deze ongemeen spannende strijd, die wordt uitgemaakt door autojournalisten (58 stuks) die nog steeds geloven in dode bomen.

Na een slaapverwekkende presentatie werd de winnaar bekend gemaakt, we geven je eerst nog even het rijtje genomineerden.

Volgens ons onderbuikgevoel was alleen de Alfa Giulia een serieuze kanshebber op de titel, aangezien jullie de Italiaan zelf al kozen tot Autoblog Auto van het Jaar. Een zeer prestigieuze titel, maar kennelijk was dat geen reden voor de gevestigde orde om doodleuk de Peugeot 3008 tot winnaar te kiezen. Persoonlijke meningen en ervaringen deelt u uiteraard in de comments.

De 3008 eindigde trouwens met 319 punten, vlak voor de Giulia die met 296 stuks het zilver pakt. De Mercedes E-Klasse greep met 197 de laatste podiumplaats, voor de Volvo S90/V90 met 172 punten. De Citroën C3 maakte met 166 punten de top 5 vol, voor de Toyota C-HR met 165 punten en de Nissan Micra die op 135 punten bleef steken.