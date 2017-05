Populaire SUV’s lekken benzine

En ze waren al zo zuinig...

Zorgelijke toestanden voor de Zuid-Duitse autofabrikanten Audi en Porsche. Er is een terugroepactie op touw gezet om 241.000 Audi’s en 51.000 Porsche terug te roepen. Dat is afgelopen vrijdag gemeld op de website van de NHTSA (National Highway Traffic Safety Adminstration). Bij Audi gaat het om een uitbreiding van de 143.000 exemplaren die al terug geroepen waren in oktober van vorig jaar. Voor Porsche is deze situatie nieuw. Dat is op zich niet zo vreemd, want het gaat om een auto die Audi roots heeft.

Audi zegt bezig te zijn met een doorlopend onderzoek waarbij het noodzakelijk was de auto’s terug te roepen voor een fix. Het probleem met de auto’s betreft de brandstofpomp waar ongewenste barsten zorgen voor lekkage. Het is niet duidelijk of er al ongelukken door zijn ontstaan.

Het gaat om de volgende auto’s

Het onderzoek van afgelopen October ging om de Audi Q7 (2007 – 2012) en de Audi Q5 (2009 – 2012). Waarschijnlijk met hetzelfde probleem. Volgens het rapport wordt er gekeken of zich er barsten vertonen in de brandstofpomp.

Volgens het rapport lijkt het alsof alle brandstofpompen gewoon vervangen gaan worden. Als we naar bovenstaande screenshot kijken schatten ze zelf ook in dat 100% van de auto’s te maken hebben met dit defect. Of het probleem zich ook voordoet bij Nederlandse exemplaren is vooralsnog niet bekend. 2017 leek een ‘terugroep-actie-arm’ jaar, maar BMW, Maserati en Mercedes hebben dit jaar al eerder dergelijke acties op touw gezet. (via: Forbes)