Precies 70 jaar geleden werd Ferrari geboren

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we er een dagje naast zitten, maar dat mag de feestelijke stemming niet drukken!

Op 12 maar 1947 reed Enzo Ferrari namelijk voor de allereerste keer zijn 125 S naar buiten voor een testritje door de straten van Maranello. Daarvoor was Ferrari werkzaam als teambaas bij onder meer Alfa Romeo, maar de grote Enzo besloot op een goede dag om de touwtjes zelf in handen te nemen en dat resulteerde in de 125 S.

Deze sportwagen met V12 (ontwerp van Colombo) was op 12 maart 1947 nog niet veel meer dan een rollend chassis. De uiteindelijke versie zou 750 kg wegen bij een vermogen van tegen de 120 pk. Bovendien zou de 125 S in zijn werkzame leven behoorlijk succesvol zijn, onder andere dankzij de legendarische coureur Tazio Nuvolari.

Het 70-jarige jubileum van het merk Ferrari werd al gevierd met enkele speciale edities. Om nog eens stil te staan bij de magische datum 12 maart hebben de Italianen oud en nieuw bij elkaar gebracht. Check meer mooie plaatjes in de gallery.