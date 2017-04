Red Bull loog Max Verstappen keihard voor in Australië

Als Christian Horner op TV komt bij de volgende race in China, gaan we eens goed kijken of zijn neus nu langer is dan voorheen.

Niet alles wat Max in de race over de radio hoorde was namelijk een waarheid als een koe. Je kan je namelijk wellicht nog wel herinneren dat Max in de slotfase van de race in Australië zijn team vroeg hoe ver de snelste ronde van hem verwijderd was. Christian Horner gaf daarop het antwoord ‘veel te ver’. Dit was op dit moment al een enigszins twijfelachtige uitspraak.

Nu blijkt dat het niet de enige onheuse ontmoedigende tekst was die Max te horen kreeg over de radio. Het team heeft de jonge coureur namelijk bewust afgeremd om de vijfde plaats binnen te halen. Ze waren bang dat Max zich wel eens zou kunnen vergalopperen in een ultieme poging om Raikkonen nog te verschalken.

Het is opvallend dat Helmut Marko dit toegeeft aan het Duitse Formel1.de. Normaal gesproken staat Red Bull er namelijk niet om bekend een team te zijn dat conservatief puntjes wil sprokkelen. Zeker in dit geval, waar het gaat om slechts een vijfde plaats, lijkt deze aanpak tegenstrijdig te zijn met de gebruikelijk stijl van het team. Maar kennelijk waren ze aan de pitmuur toch bezorgd dat Max na de uitvalbeurt van Ricciardo een fout zou maken, waardoor de eerste race van het jaar een complete deceptie zou zijn geworden.

Volgens Helmut heeft het team Max namelijk ook te kennen gegeven dat Massa slechts 25 seconden achter hem reed. Een marge die je zo kwijt bent als je bijvoorbeeld een spinnetje of touché beleeft bij een inhaalpoging. In werkelijkheid was het verschil echter zo’n 50 seconden. Marko zegt hierover: