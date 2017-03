Renault: de motor is beter dan verwacht

Good news!

In aanloop naar de GP van Australië neemt de spanning toe. Heeft Ferrari dit jaar echt zo’n snelle auto? Zal Bottas meer cojones hebben dan Rosberg en Hamilton bij de eerste bocht voorbij gaan? En natuurlijk: Hoe gaat Ons Max het doen in de nieuwe Red Bull RB13?

De Nederlands Sportman van het Jaar heeft net als vorig jaar de Renault-motor achter zich liggen, sinds zijn promotie naar Red Bull. De RB12 was een auto die het voornamelijk van zijn fabelachtige chassis moest hebben. Op de rechte stukken werd de Neder-Belgische Monegask nog wel eens voorbij gereden.

Dus hoe zit het daarmee? Normaal gesproken zijn F1-bobo’s vrij behoudend met hun uitspraken, zoals Christian Horner. Volgens Cyril Abiteboul, Managing Director van Renault F1, gaat het helemaal goedkomen. Hij is van mening dat de nieuwe Red Bull in staat is om mee te doen voor de F1 titel (net zoals Helmut Marko).

Het doel was om met de nieuwe PU, per ronde ongeveer 0,3 seconden sneller te zijn in vergelijking met de oude. Abiteboul weet ons het heugelijke nieuws te melden dat dat met gemak is behaald. De vreugde wordt alleen maar groter. Hij meldt er namelijk ook bij dat nummer 1 prioriteit de betrouwbaarheid is geweest. Helemaal perfect waren de tests niet verlopen. Het team had wat nukken met het ERS systeem, waardoor de motoren op een conservatiever programma overschakelden en de rondetijden niet bijzonder indrukkend waren.

Ook weet Abiteboul te vertellen dat er zeker nog wat rek zit in de nieuwe motor. “Op dit moment zijn we al druk aan het testen van de update”. Wanneer deze upgrade voor Max beschikbaar komt is vooralsnog onduidelijk. Zowel Renault, Red Bull als Toro Rosso rijden dit jaar met de R.E.2017-motor. (via: Motorsport.com)