Renault showt de elektrische hot hatch van de toekomst

Hij is elektrisch, het is een concept car, maar stiekem worden we hebberig van dit kekke dingetje.

De Zoe E-Sport concept is namelijk doorspekt met technieken uit de Formule E. Waarschijnlijk nog geen reden om van je stoel te glijden, maar de twee elektromotoren onder de kap leveren samen wel mooi 463 pk en 640 Nm! Daarmee zoeft de kleine deugniet in 3,2 tellen naar 100 km/u, de topsnelheid bedraagt 209 km/u.

Wel ligt het wagengewicht een stukje hoger dan je van zo’n bommetje zou verwachten, de E-Sport weegt maar liefst 1.400 kg, niet in de laatste plaats dankzij het 450 kg zware accupakket. Datzelfde pakket heeft trouwens een capaciteit van 40 kWh.

Met die dikke bodykit oogt de E-Sport allesbehalve verkeerd, niet in de laatste plaats dankzij de kenmerkende Renault Sport-kleuren blauw en geel. De Fransen schroefden er een paar 20 inchers onder en in het racy interieur vind je twee Recaro’s, die je ook bij heftig bochtenwerk op je plek houden.