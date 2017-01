Rolls-Royce Dawn: rijtest en video

Voor de (erg) gefortuneerden van deze aarde is er de Dawn, bijna letterlijk een monument van een cabriolet.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

In het persbericht voor de Dawn staat de meest fantastische proza, om duidelijk te maken hoe bijzonder de nieuwe “droptop” van Rolls-Royce is. Vlak voor het dageraad (Dawn dus) is het donkerste deel van de nacht en dat is de tijd dat geesten (Ghost en Phantom) en schimmen (Wraith) naar buiten komen. Zo zijn jullie weer bij over hoe Rolls-Royce aan de namen van hun modellen komt.

Het persbericht gaat vervolgens verder, want de naam Dawn (dageraad) verwijst op perfecte wijze naar de nieuwe kansen die elke nieuwe dag biedt: het ontwaken, het openstellen van de zintuigen en het doorbreken van de zon. Met haar voorzichtige, anticiperende maar zelfverzekerde karakter is de dageraad het moment dat de wereld ontwaakt uit het etherische duister van de nacht. De frisheid van de dageraad in de vroege morgen veroorzaakt een erotische tinteling op de huid, en de zintuigen en passie ontwaken nu de dag begint.

Deze tekst lispelde ik nog een paar keer in mijzelf toen ik op een tochtig, vochtig, koud en deze dagen vooral ook heel grijs industrieterrein in Eindhoven in de Dawn klom. Niets ten nadele van importeur Cito Motors en hun prachtige pand, maar het weer en de omgeving hebben ze toch iets minder invloed op. Het moment dat ik me in de voluptueuze lederen zetels van de Dawn liet zakken en met de knop de suicide deur liet sluiten, gleden de deprimerende weersomstandigheden en nogal modale omgeving subiet van me af.

Wat een interieur

Hier is het woord autoporno voor uitgevonden. In supercars uit dezelfde prijscategorie kun je jezelf nog aanpraten dat het interieur niet het belangrijkste is, daar gaat het om de rauwe prestaties en of er genoeg mensen hun hoofd omdraaien als je de straat inrijdt. Bij een Rolls-Royce is het anders: de nummer één doelstelling is dat de chauffeur en passagier(s) het fijn hebben.

Vandaar dat alleen de beste materialen worden gebruikt, met details zoals de meters die een metalen afwerking hebben die je normaal gesproken alleen bij duurdere horloges ziet. Het hout is “book-matched”, dat wil zeggen volledig symmetrisch in een pijlvorm van de middenconsole tot aan het achterdek uitgelegd. Mocht je van mening zijn dat de reguliere premium merken (zoals Audi, BMW en Mercedes-Benz) fraaie interieurs maken, werp dan eens een blik naar binnen bij een Rolls-Royce, dat is van een totaal andere orde.

Een echte vierzitter

Overige vierzits cabrio’s zijn “antisocial”, wat niet exact hetzelfde is asociaal, volgens Rolls-Royce, want in alle andere open auto’s met een achterbank kunnen daar met goed fatsoen geen volwassenen zitten. En kinderen vaak ook niet, zo krap zijn de meeste vierzits cabrio’s. Met een beetje inschikkelijkheid geeft de Dawn wel plaats aan vier inzittenden, die ook nog eens behoorlijk lekker zitten. De rugleuning van de achterbank staat ook niet zo rechtop zoals in veel andere auto’s. Dat biedt wel meer ruimte, maar is ook minder comfortabel.

Het is geen open Wraith

Uiteraard deelt de Dawn veel van de techniek met de Wraith (rijtest) en de Ghost (rijtest), maar tegelijkertijd is er veel gewijzigd. Zo maar de zaag in het dak van de Wraith zetten zou te makkelijk zijn en als je tot nu toe enig gevoel hebt ontwikkeld over hoe Rolls-Royce zaken doet, dan snap je dat “makkelijk” niet hoog op de prioriteitenlijst staat. Zodoende is 80% van het plaatwerk uniek voor de Dawn, waaronder een lagere voorruit en dak, inclusief een minder steil aflopende achterruit.

Ssstt

Één overeenkomst is er wel met Wraith en Ghost: binnenin is het heel stil. Met dank aan een kap met zes (!) lagen en speciale Franse zomen. Persoonlijk snap ik nog steeds niet hoe dat werkt met die stiknaad, maar cameraman Martijn weet het fantastisch uit te leggen, dus kijk die video.

Het openen en sluiten van het dak noemen ze bij Rolls-Royce “The Silent Ballet” en daarvan is geen woord gelogen. Geen gezoem van de elektromotoren of kraken van het uitvouwen van het dak zelf, niets van dat alles, alleen stilte. Gevolgd door de klik waarmee het dak solide aan de stijl van de voorruit wordt gehaakt. En oh ja, dit is na het dak van de Phantom het grootste stoffen cabrioletdak van een productieauto.

Vermogen: voldoende

Dat is wat er vroeger in de folder stond en feitelijk is dat wel zo ongeveer waar het om draait. Als je de snelste cabriolet wilt aanschaffen, dan hoef je niet bij Rolls-Royce aan te kloppen. Er zijn anderen die sneller over de Nürburgring vlammen en dat is vooral omdat Rolls-Royce daar helemaal niet mee bezig was tijdens de ontwikkeling van de Dawn.

Dat betekent niet dat de Dawn underpowered is, verre van zelfs. Immers; het hebben van een beetje vermogen geeft ook meer comfort. Vandaar ook de Power Reserve Meter, die idealiter nog meer dan voldoende reserve aangeeft.

Verantwoordelijk voor die power reserve is de befaamde V12 die niet alleen 6,6 liter groot is, maar ook nog eens twee turbo’s heeft. Het vermogen van 563 pk en 780 Nm zijn voldoende om de Dawn de spreekwoordelijke vleugels te geven die de Flying Spur letterlijk heeft. Een stoplichtsprint is eigenlijk te banaal voor de Dawn, maar als het moet staat er in 4,9 seconden 100 op de klok.

Conclusie en concurrentie

Behalve supercars zonder dak zijn er feitelijk geen concurrenten die eenzelfde stevig prijskaartje laten zien. De sticker op de voorruit vermeldt een bedrag van minimaal 425.000 euro en daarmee lijken auto’s als de S-klasse cabrio (rijtest) en Continental GTC (rijtest) de voordeelpakkers van de week. Sturen doen ze beter, maar soms gaat het daar niet om en de gemiddelde Dawn koper heeft daar sowieso nog wel iets anders voor in de garage staan. Filmpje!