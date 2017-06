Saddam Hoessein liet alle auto’s van z’n zoon in de fik steken

Een verrassend inkijkje bij Huize Hoessein.

Het is inmiddels ruim 10 jaar geleden dat Saddam Hoessein z’n laatste adem uitblies (na wat hulp), maar dat betekent niet dat er niks interessants meer te vertellen valt over de voormalige dictator van Irak. Saddam werd zoals bekend te grazen genomen door de Amerikanen en in afwachting van zijn proces groeide er zowaar een soort van band tussen hem en z’n bewakers. Dat leidde tot de volgende anekdote die we je niet wilden onthouden.

Zo vertelde Saddam de bewakers dat zijn (psychopathische) zoon Uday zich op een feestje niet in kon houden. Uday schoot namelijk in het rond met enkele doden en gewonden tot gevolg, waaronder de halfbroer van pa Saddam. Die laatste kon de actie van z’n triggerhappy zoon allerminst waarderen en dus volgden represailles.

Saddam zou lachend aan de bewakers hebben verteld hoe hij vervolgens de gehele autocollectie van Uday in de fik liet steken. En inderdaad, dat waren wagens van het kaliber Rolls-Royce, Porsche en Ferrari. Zoiets als de verzameling van de Sultan van Brunei dus, maar dan wellicht wat minder omvangrijk.

Toegift: volgens de bewakers die bijgaande anekdote uit de mouw wisten te schudden deed het verhaal denken aan “a Jerry Springer episode on steroids”. We hadden het niet mooier kunnen verwoorden. (Via: New York Post)