Straight outta Limland: De MINI JCW Countryman

Veel sneller dan de gemiddelde JCB, deze JCW.

In Le Dakar werd de rally-variant van de MINI Countryman weliswaar weggeblazen door de Peugeot 3008 DKR, maar MINI slaat keihard terug op de geplaveide wegen van de urban jungle. Met deze MINI Countryman JCW, door het merk zelf overigens officieel MINI John Cooper Works Countryman genoemd, wordt Peug 3008-jes inhalen kinderspel.

Onder de kap van de kleine SUV huist in deze sportieve vorm namelijk hetzelfde 2.0-liter grote blok dat ook in de snelste hatchback te vinden is, goed voor 231 pk en 350 Nm. De Countryman is uiteraard wat zwaarder dan de hatch, maar dankzij standaard ‘ALL4’ vierwielaandrijving verlies je ten opzichte van de kleinere MINI slechts 0,4 seconden op het sprintje van nul-naar-honderd: de snelste Countryman raffelt dit af in 6,5 seconden. De topsnelheid bedraagt 234 kilometer per uur.

Qua uiterlijk kan je de John Cooper Works onderscheiden van zijn minder potente broeders door de John Cooper Works Aerodynamics Kit en 18″ wielen. Als je goed kijkt kan je achter die wielen bovendien een stel remmen van Brembo ontwaren. In het interieur zijn er uiteraard sportstoelen en dergelijke. Geen wonder dus dat de five-oh ge├»nteresseerd is om in de Countryman rond te scheuren te surveilleren.

Net als de gewonen landsmannen wordt de John Cooper Works versie geboren in het Limburgse Born. Misschien verzacht dat de pijn een beetje die je voelt als je de prijs hoort. Zowel voor de versie met automaat als met handbak moet je namelijk minimaal 50.900 Euro neertellen. Maar goed, zie dat gewoon als een investering in de prijzenswaardige VOC-mentaliteit van de VDL Groep.