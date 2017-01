Tesla Ludicrous Plus: net zo snel van 0 naar 100 als Max

Are you sure you want to push the limits?

Dankzij het feit dat tegenwoordig een Golf R al in 4,6 seconden naar de honderd kan, lijkt de algemene fascinatie met de klassieke sprint een beetje weg te ebben bij het grote publiek. Rond de milleniumwisseling waren het echt nog maar een handjevol exoten die de barrière van vier seconden konden doorbreken. Ik kan er nog een paar herinneren van toen ik als kleine jaapiyo het Auto-Motor-und-Sport artikel las met het volledige lijstje erin op vakantie in duitstalig België (ja, dat bestaat). Inmiddels zou datzelfde artikel, maar dan geupdate naar de dag van vandaag, iets worden in de trant van ‘deze 389 auto’s sprinten in minder dan vier seconden naar de honderd’. Wellicht een leuk artikel-idee voor mijn waarde collegae die op een dag dienst hebben dat ik er zelf niet ben.

De elektro-cowboys houden de 0-100 traditie echter maar wat graag levend. Logisch ook, want 1) ze zijn hier dankzij onder andere de instant torque van de motor en vierwielaandrijving uitermate geschikt voor en 2) ze kunnen het inzetten als wapen tegen de mensen die zeggen dat elektrisch gelijk staat aan suf.

Tot op heden was de Tesla Model S P100D met Ludacris Ludicrous Mode de elektro-koning van de dragstrip. Tesla claimde bij de introductie van dit model zelfs dat het na de Porsche 918 Spyder en LaFerrari überhaupt de snelst accelererende auto ooit was. In slechts 2,5 seconden rost de Teslarati vanuit stilstand naar de 96.

Onlangs kwam Faraday Future echter op de proppen met de FF 91, beter bekend als de BMW i3 XL of als de nachtmerrie van Elon Musk. Volgens de fabrikant beschikt deze auto over maar liefst 1050 elektrische pk’s, ruim voldoende om de snelste Tesla te dollen op de dragstrip.

Maar, dat laat Elon natuurlijk niet op zich zitten. Dat staat hij namelijk alleen toe aan Amber Heard. Badum Tsjjj. Elon kroop achter de computer en knalde er wat code uit, waarmee Tesla eigenaren hun auto’s nu nóg harder van nul naar snel kunnen knallen. Moet je trouwens wel eerst aangeven dat je dat ook echt wilt.

Kies je de juiste optie dan blijven de gevolgen niet uit: in plaats van in 2,5 seconden naar de 96, kan je nu datzelfde sprintje afleggen in ongeveer 2,4 seconden. Notoir scheurneus @wouter plaatst daarbij wel de opmerking dat het gaat om tijden gemeten met rollout, want dragstrip. Tel er dus nog nog een tiende of drie bij op voordat je ze vergelijkt met officiële sprinttijden van andere auto’s. Maar goed, dan nog steeds is het natuurlijk wel bizar snel. Heb je een Tesla P100D met Ludicrous Mode en wil je het eens uitproberen, check dan onderstaande video voor uitleg hoe een en ander in zijn werk gaat.