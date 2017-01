Toyota niet langer de grootste autofabrikant ter wereld

Deze slag is namelijk gewonnen door de Duitsers.

Met 10,2 miljoen verkochte voertuigen is de Toyota-groep niet langer de grootste fabrikant ter wereld, een titel die het concern vier jaar lang mocht voeren nadat ze VAG aftroeften. Hoewel ze een minieme plus noteerden van 0,2 procent, is het Volkswagen gelukt de Japanners in te halen. Zij verkochten dit jaar 10,3 miljoen voertuigen, 3,8 procent meer dan in 2015.

Ik heb het bewust over voertuigen, want alle merken uit de concerns doen mee. Dus in het geval van Volkswagen niet alleen merken als Audi, Bentley en Skoda, maar bijvoorbeeld ook Scania en MAN. In het geval van Toyota gaat het om minder merken, behalve Lexus maken ook Hino, Daihatsu en het zeer marginale Ranz onderdeel uit van het conglomeraat.

Foto: de Volkswagen die eigenlijk een Toyota Hilux was; de Taro.