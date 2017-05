Vers op Marktplaats: de ex van Coronel

Voornamelijk binnen gestaan, beurtjes op tijd gehad en altijd rustig mee gereden...

Van alle raceklasse zijn er twee die bij uw scribent bijzonder tot de verbeelding spreken: rally auto’s en toerwagens. Formule auto’s zijn leuk en aardig, maar hebben natuurlijk niets van doen met straatauto’s. Ondanks dat er levensgroot ‘RENAULT’ op hun F1 auto staat, heeft de auto weinig te maken met een Clio, Mégane of Talisman. Kortom, circuitracers zijn vooral leuk als het aangepaste straatauto’s zijn. Vergis je niet, de toerwagenracerij heeft enorme pareltjes voortgebracht als de BMW M3, Mercedes-Benz 190 E 2.5 – 16 Evolution en Ford Sierra RS Cosworth.

In de jaren ’90 werden de regels van ter homologatie (helaas) soepeler waardoor het eenvoudiger was om een raceauto te maken van een bestaande auto. Dat gold ook voor deze Mitsubishi Carisma, waarvan nooit een écht snelle variant is geweest. Dat maakte niet zoveel uit, want de DTCC (Dutch Touring Car Championship) was sowieso niet een echt snelle klasse. Dat betekende overigens niet dat er geen spektakel was, want alle deelnemers waren niet snel in een rechte lijn. Resultaat: een raceveld dat dicht bij elkaar zat.

Deze Mitsubishi Carisma is geweest van Tim Alfa Coronel, de broer van Tom Romeo Coronel. Met zulke namen moet het racen natuurlijk wel in je bloed zitten. Deze Carisma komt uit 1998 en daarmee wist Tom Coronel de 11e plaats in het eindklassement te behalen. De motor is een 1.800 cc met ongespecificeerd vermogen, maar dat scheen destijds rond de 185 pk te liggen.

Maar waar je een auto als deze voor koopt is de hardware: full-slicks, een ultralaag (instelbaar) onderstel en een bizar omvangrijke rolkooi. Veel Nederlandser dan dit wordt het niet. Een Hollandse coureur in een voor een Nederlandse klasse bestemde auto die in Nederland gebouwd werd. De prijs is ook heel Nederlands, want voor slechts € 4.850 staat deze ware raceauto bij jou op de trailer. Interesse? De advertentie vind je hier.

Met dank aan Rolov voor de tip!