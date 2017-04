Voor 9 rooitjes ben je de baas van de weg

Lekker youngtimeren met een gepaste dosis dandyïsme.

Diverse redactieleden zouden graag nog eens een Jaguar XJ (X300/X308) aan de collectie toevoegen. De versie die je dan moet hebben is natuurlijk de XJR, die met 370 pk en 525 Nm prima van z’n plek komt. Veel belangrijker nog: dat koetswerk. Tot op de dag van vandaag kijk je om als er eentje voorbijkomt en dan hoeft het nog niet eens een ‘R’ te zijn.

De occasion die we er voor je uit hebben gepikt is zwart, hetzelfde geldt voor het leren interieur. Fijn voor wie een gezin heeft, want het is toch allemaal wat minder besmettelijk. Op de teller staan 215.502 kilometers en het apparaat verliet de fabriek in april 2000.

Een occasionvideo met de meest recente Jaguar XJ vind je HIER. Ben je toch niet overtuigd en kies je liever “het oudje”, schraap dan 8.950 euro bij elkaar en sla je slag.