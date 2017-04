Waarom deze gave Bentley een EV werd

Enkele jaren geleden verraste Bentley met de EXP-10 Speed 6 Concept; een behoorlijk strak gesneden concept car die gelijkenissen vertoonde met de Conti GT. Onlangs maakten we kennis met de elektrische en dakloze variant, de EXP 12 Speed 6e Concept, maar wat was de gedachte achter deze EV?

Wat ons betreft had die fraaie EXP-10 Speed 6 zo in productie gemogen. Deze concept car kunnen we nog het beste omschrijven als een moderne versie van de Continental GT (rijtest) met behoorlijk moderne snufjes op het gebied van verlichting en interieur. Precies wat Bentley nodig heeft, inderdaad!

De EXP-10 werd de EXP-12 en de (fictieve) verbrandingsmotor werd buitenboord gekieperd ten faveure van een elektromotor en een accupakket. De reden: de EXP-10 zou auto’s van concerngenoten als Audi en Porsche weleens in de weg kunnen zitten en dat willen de hoge heren bij VAG natuurlijk niet hebben. Tenzij het bijvoorbeeld gaat om de Huracán en de R8, maar dat zijn in technisch opzicht in hoge mate gelijke auto’s.

Met elektro-aandrijflijn maait de EXP-12 plots geen gras meer voor de voeten van bijvoorbeeld de R8 weg. De elektrische variant van laatstgenoemde is namelijk van de baan wegens een gebrek aan interesse.

Of de EXP-12 Speed 6e wél voor voldoende animo zorgt bij de rijkere autoliefhebber valt te biezen. Wel duidelijk is dat Bentley op zoek moet naar eigen niches als het dreigt op de tenen van zustermerken te gaan staan, al krijgen de Britse Boys daar wel een hoop voor terug. (via: motoring.com.au)