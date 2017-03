Waarom deze mislukte F1-coureur een absolute baas was

Ook de mindere goden maken kans op een felbegeerd plekje in de Autoblog Hall of Fame, maar daar moet je wel iets bijzonders voor doen!

De naam Hans Heyer zal bij weinig F1-fans een belletje doen rinkelen. Desalniettemin heeft deze Duitser een onuitwisbare indruk gemaakt tijdens de Grand Prix van Duitsland op Hockenheim in 1977. Voor de race probeerde Heyer zich te kwalificeren met de Penske-Ford. Geen heel rappe auto, ook geen barrel, het zat er een beetje tussenin. Heyer ontbeerde echter de nodige ervaring en het lukte hem dan ook niet om een plekje op de startgrid te bemachtigen. Voor ieder ander einde oefening, maar niet voor Heyer!

Vlak na de start kwam het tot een crash tussen Clay Regazzoni en Alan Jones. Heyer bedacht zich geen moment en met hulp van enkele bevriende baancommissarissen sneakte de gewiekste coureur de pitstraat uit om alsnog de baan op te rijden alsof er niks aan de hand was. In alle consternatie had niemand door wat er gebeurde en pas toen na negen rondes de versnellingsbak van de Penske kaduuk ging, begreep de raceleiding wat er aan de hand was en kreeg Hans alsnog een zwarte vlag.

Heyer werd gediskwalificeerd en hij mocht de volgende race niet bijwonen. De Duitse Grand Prix werd dan ook het enige F1-avontuur van de coureur, die verder actief was op Le Mans (met onder anderen Toine Hezemans) en in de toerwagenracerij. Toch vinden we het een bijzonder puike actie. Jammer dat zulke fratsen tegenwoordig niet meer voorkomen in de F1.