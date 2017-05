Wat als verbrandingsmotoren vanaf 2025 verboden worden?

Zes politieke partijen willen verbrandingsmotoren vanaf 2025 verbieden. En dan? Antwoord: dan kopen we een V12 en gooien nog eens lachend de tank vol.

De formatieonderhandelingen met GroenLinks zijn mislukt. Gevaar geweken voor de automobilist dus? Niet echt, want de plannen voor het invoeren van de kilometerheffing maakten geen deel uit van die formatieonderhandelingen; daar kwamen zes politieke partijen mee, die samen een riante meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer hebben. Die politieke partijen hebben samen een clubje dat de wereld gaat redden: het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP). Toen de milieugekkies van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie zich opsloten op een biologische boerderij, kwamen ze onder het genot van hun kopje linksdraaiende yoghurt niet alleen met een nauwelijks uitgewerkt plannetje voor kilometerheffing. Ze willen namelijk ook de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor verbieden. Dat staat keurig uitgeschreven in het plan Duurzaam is de toekomst (PDF), op de volgende manier: ‘De huidige mobiliteit levert een ongewenste hoeveelheid CO2-emissies op. De industrie is er ondanks vele innovaties niet in geslaagd deze emissies significant terug te dringen. Zij zal dus gedwongen moeten worden haar innovatiekracht anders in te zetten en wel naar zero CO2-emissie voor voer-, vlieg- en vaartuigen.’ Vlak daarna wordt gesteld dat het belangrijk is om ‘de verkoop van nieuwe fossiel aangedreven voertuigen, inclusief bussen, te ontmoedigen en per 2025 geheel te stoppen.’

Meerderheid

Volgens recente cijfers rijden er in Nederland 14.735 volledig elektrische auto’s, inclusief bedrijfsauto’s zoals de Nissan E-NV200 en karretjes als de Renault Twizy. Tamelijk marginaal als je bedenkt dat er alleen al 8,4 miljoen personenauto’s zijn. Vorig jaar werden er in totaal 385.259 nieuwe auto’s verkocht, maar daarvan waren er slechts 3.737 volledig elektrisch. Bovendien — en dat is kwalijk — verkopen de politieke partijen je onzin als ze zeggen dat ‘de industrie er niet in is geslaagd CO2-emissies significant terug te dringen’. In 2007 was de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s nog 165 gram per kilometer, in 2016 was dat al afgenomen tot 107.

Toch wilden we de absurde plannen van deze zes politieke partijen niet alleen maar belachelijk maken. Wat als ze tóch ten uitvoer worden gebracht? Er is nog geen nieuw kabinet, maar de zes partijen die deze plannen hebben gemaakt, hebben een riante meerderheid. Dat maakt de kans reëel dat op z’n minst een deel van de plannen in een nieuw regeerakkoord komt. En dat roept de vraag op: wat doen automerken dan? Is het realistisch om uit te gaan van een scenario waarin alle nieuw verkochte auto’s emissievrij zijn?

Marktverstoringen

We vroegen als eerste de RAI Vereniging om een reactie, want die club behartigt immers de belangen van fabrikanten en importeurs. Daar vinden ze de voorstellen die de politieke partijen hebben gedaan ‘sympathiek’, zegt Cees Boutens. ‘We herkennen het pleidooi voor betalen naar gebruik, waar we zelf al vijftien jaar voor pleiten. De randvoorwaarden daarbij zijn wel dat álle autobelastingen variabel worden en dat de totale autobelastingen niet stijgen. Het idee om bijtelling vorm te geven naar CO2-uitstoot is ook sympathiek, zolang het niet leidt tot marktverstoringen zoals we die in de afgelopen jaren hebben gezien. Alleen het plan voor fossielvrije voertuigen in 2025 staat haaks op de afspraken in Europa en omdat Nederland nog steeds in Europa ligt, is dit een onhaalbare kaart. Wanneer dan wel? In het SER Energieakkoord wordt 2035 genoemd.’

Kramp

Terwijl er voor deze plannen een politieke meerderheid is, lijken importeurs er op een enkele uitzondering na nauwelijks mee bezig te zijn. Van de 36 automerken die we om een reactie vroegen, hebben er 17 überhaupt geen reactie gegeven. De overige 19 reageerden wel, maar dat wil niet zeggen dat ze er ook iets over kwijt wilden. Zo schiet Pon-woordvoerder Dennis Homberg in de gebruikelijke Leusdense kramp die we nog kennen van dieselgate en de AutoRAI-soap. Afgelopen jaar verkochten Volkswagen, Audi, Seat en Skoda samen 82.985 auto’s in Nederland. We vroegen Homberg of het denkbaar is dat Pon in 2025 een dergelijk aantal elektrische auto’s verkoopt. ‘Voor dit soort vragen, die meer branche-gerelateerd zijn, verwijs ik naar de RAI Vereniging,’ laat Homberg weten. Die hadden we al gesproken, maar kunnen ze ons daar dan vertellen of de merken van Pon in 2025 een breed elektrisch modellengamma hebben, dat te vergelijken is met het huidige aanbod? ‘Ik begrijp dat zij geen uitspraken kunnen doen over de individuele leden, maar ik heb verder geen input over dit onderwerp namens de VAG-merken.’ We worden, kortom, verwezen naar iemand waarvan we op voorhand weten dat hij deze vraag niet kan beantwoorden.

Een paar deuren verderop, bij Porsche, is de reactie totaal anders. Daar treffen we geen woordvoerder die begint te stotteren omdat hij een vraag krijgt over een onderwerp dat hij niet zelf heeft aangedragen. Integendeel. ‘Interessant onderwerp,’ zegt Jasper Koek. ‘Ik heb geen pasklaar onderwerp voor je, maar aangezien het nu nog een voorstel is, vind ik het eerlijk gezegd te prematuur om te reageren. Zodra er een concrete wet ligt, heb ik uiteraard ook een concreet antwoord. Dat wil niet zeggen dat we geen plannen hebben om te elektrificeren. Van de merken die ik vertegenwoordig, Bugatti, Lamborghini, Bentley en Porsche, zijn de plannen bij Porsche het concreetst. Ruim voor 2025, namelijk voor 2020, komen we op de markt met een volledig elektrische auto, de Mission E.’

Emissievrije toekomst

Ook bij andere merken wordt duidelijk dat we nog niet direct hoeven te vrezen voor de toekomst van de auto áls deze plannen doorgaan. ‘Mercedes-Benz en smart hebben al geruime tijd elektrische voertuigen in het modellengamma beschikbaar,’ meldt de woordvoerder van die merken. ‘Elektrisch aangedreven vrachtwagens en bestelwagens van Mercedes-Benz worden momenteel al ingezet voor levering in diverse binnensteden. Ons performancemerk, Mercedes-AMG, heeft aan het begin van dit decennium al laten zien wat de mogelijkheden zijn op het gebied van elektrische aandrijving met de productie van de SLS AMG Electric Drive. De eerder dit jaar in Genève gepresenteerde Mercedes-AMG GT Concept toont dat er ook bij AMG wordt gewerkt aan de ontwikkeling van innovatieve aandrijfconcepten. De AMG GT Concept heeft een performance-hybride aandrijflijn: een moderne V8-benzinemotor wordt gecombineerd met een bijzonder krachtige elektromotor. En natuurlijk is onze Formule 1-auto een hybride.’

Bij concurrent BMW wordt al geruime tijd uitgedragen welke kant het op gaat, maar ook met MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad. De titel van een recent persbericht luidde bijvoorbeeld: ‘BMW Group op weg naar emissievrije toekomst.’ Dat gaat verder dan elektrische auto’s alleen. Dochteronderneming Designworks ontwikkelde bijvoorbeeld in samenwerking met Shell een tankzuil voor waterstof. Maar natuurlijk zijn elektrische auto’s ook belangrijk, vertelt woordvoerder Andrew Mason: ‘Ons doel is om in 2017 met 100.000 stuks net zo veel geëlektrificeerde voertuigen te verkopen als in de afgelopen drie jaar. Momenteel hebben we acht modellen in het programma die geheel of gedeeltelijk elektrisch zijn. In 2019 volgt de MINI EV 3-deurs en in 2020 de X3 EV. In 2021 brengt BMW de eerste autonome en elektrische iNEXT op de markt.’

Grofvuil

Bij Volvo gaan ze nog een stapje verder: dat merk werkt niet alleen aan een volledig elektrische auto (die in 2019 op de markt komt), maar zet ook de dieselmotor bij het grofvuil. De huidige generatie dieselmotoren krijgt geen opvolger meer bij de Zweden. Ook merken waar je het misschien minder verwacht, zoals Subaru, werken inmiddels aan elektrische auto’s, zegt een woordvoerder: ‘In 2018 zul je een stap in de richting van elektrificatie zien met de lancering van een nieuwe hybride. Een volledig elektrische auto wordt een paar jaar later verwacht.’

Zelfs over onze nationale trots hoeven we ons geen zorgen te maken, vertelt Denis Donkervoort: ‘Natuurlijk zijn ook wij voorbereid op een duurzame toekomst, al zullen wij dat voor onze producten op onze eigen — eigenwijze — manier invullen. Geen fossiele brandstoffen meer in 2025 is uiteraard een prima plan waarmee eenieder in kan stemmen. Dat betekent echter niet dat er vanaf 2025 alleen nog maar elektrische auto’s zullen worden toegelaten. Voor wat betreft onze eigen plannen laat ik je nog even in het ongewisse, maar reken er maar op dat we daar volop mee bezig zijn!’

Naast de al eerder genoemde merken hebben ook Peugeot, Citroën, DS, Renault, Jaguar en Land Rover laten weten te werken aan verschillende geheel of gedeeltelijk elektrische modellen. Al moeten we eerlijk zijn: niet de hele industrie is al even ver. Merken die geen enkele elektrische auto aanbieden, reageren nogal afgemeten. Mazda bijvoorbeeld: ‘Over langetermijnplannen en de producten waar we mee bezig zijn doen we geen uitspraken naar de media. Dat is veel te concurrentiegevoelig.’

Proefballonnetje

Natuurlijk namen we ook contact op met Gijs Dröge, voorzitter van het VVD-themanetwerk Liberaal Groen. Hij kon echter niet op onze inhoudelijke vragen ingaan: ‘Het voert te ver om in detail al uw vragen te beantwoorden. We hebben ook geen ministerie tot onze beschikking. Wij hebben in ons plan doelen aangegeven waar een komend kabinet aan moet werken.’ Juist, gewoon een ordinair en slecht uitgewerkt proefballonnetje dus? Dröge: ‘Onze doelen zijn bepaald geen proefballonnen. Er is een dringende noodzaak dat de autoindustrie wordt uitgedaagd om schone auto’s te produceren, en er zijn voldoende indicaties dat dat kan slagen binnen de gestelde termijn.’

Hyundai-woordvoerder Mike Belinfante stelt echter dat het juist de overheid is die achterblijft: ‘Hyundai wil in 2021 mogelijk het groenste automerk van de wereld zijn, of in ieder geval behoren tot de groenste merken. Vanaf nu tot en met 2021 komen maar liefst 30 groene modellen en varianten op de markt. Met andere woorden: elk nieuw model krijgt ook een elektrisch aandrijfsysteem. We zien echter dat het bedrijfsleven harder loopt dan de politiek. De politieke partijen praten veel over een duurzame toekomst, maar pakken nog niet door. Waterstof heeft een fantastische toekomst. Volgens vele wetenschappers en economen is de waterstofauto de auto van de toekomst. De auto’s zijn er, we hebben er nu bijna 50 verkocht. Grote vraag is echter waar alle beloofde waterstoftankstations blijven. Staatssecretaris Mansvelt beloofde twee jaar geleden dat er in 2020 twintig zouden zijn. Het is nu 2017 en er zijn nog maar twee waterstoftankstations open, in Rhoon en in Helmond. De overheid werkt ook bepaald niet mee als het gaat om de snelle afgifte van vergunningen voor de bouw van die stations. De opening van het tankstation in Den Haag is hierdoor al diverse malen vertraagd.’ Hij voegt daar nog aan toe dat er nu juist politieke daadkracht en samenwerking gevraagd worden.

Een woordvoerder van Ford, dat ook met allerhande elektrische auto’s komt, noemt nog een ander probleem: ‘De beschikbaarheid van batterijen en de benodigde productiecapaciteit daarvoor, alsmede de noodzakelijke laadinfrastructuur voor elektrische auto’s en de capaciteit om elektriciteit op te wekken, zullen naar verwachting tot 2035 een beperking vormen om fossiel aangedreven mobiliteit in Europa geheel uit te bannen. Wel is het zeer waarschijnlijk dat binnensteden of verstedelijkte gebieden sneller elektrificeren. De ontwikkeling is dus onmiskenbaar, maar de verkoop van fossiel aangedreven auto’s per 2025 geheel stoppen lijkt ons niet reëel.’

Typegoedkeuring

Maar stél dat het toch allemaal doorgaat. Stél dat auto’s met verbrandingsmotoren in 2025 inderdaad verboden worden. Wat gebeurt er dan? Moeten we dan allemaal massaal aan de Tesla of aan de i3? We bellen nog een keer terug naar de RAI Vereniging, want er bestaat toch zoiets als een Europese typegoedkeuring? Kan Nederland dan zelfstandig besluiten om de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor vanaf 2025 te stoppen? ‘Nee, dat kan niet,’ meldt woordvoerder Cees Boutens. ‘Nou ja, ze kunnen het wel doen, maar daarna kun je iedere auto die eerst in een ander EU-land is gekentekend omzetten op een Nederlands kenteken. Resultaat: nul.’ Dus wat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie ook bedenken, en hoe briljant we een i3 ook vinden om de wekelijkse boodschappen en een krat bier te halen: ook in 2025 kun je nog gewoon in een 911 GT3, een Rolls met blubberdikke V12 of een brullende Ferrari rijden.

Image credits: 3 Serie met twaalfcilinder.