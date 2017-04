Wat de Formule 1 kan leren van de MotoGP

De F1-wereld sidderde en beefde na wederom een weergaloze prestatie van Max Verstappen. Gisteravond stond echter de MotoGP race in Argentinië op het programma. En dat was pas écht een bloedstollend schouwspel.

Niet om nu te stellen dat MotoGP leuker is dan Formule 1, want dat moet ieder lekker voor zichzelf bepalen. Toch zijn er dingen die de organisatie achter de F1 kan opsteken van de koningsklasse van de motorsport. En nee, we gaan nu niet lopen zeuren dat motoren smaller zijn dan auto’s en dat inhalen daardoor een stuk makkelijker is op een tweewieler. Dat zou een beetje flauw zijn.

Overigens tikten we eerder al een verhaal over het verschil in snelheid tussen MotoGP en F1, je vindt het HIER.

1. F1-auto’s rijden te makkelijk op de limiet

De risico’s in de Formule 1 zijn vrij beperkt. De auto’s zijn zo veilig als iets, grindbakken zijn grotendeels vervangen door geasfalteerde uitloopstroken en mocht het alsnog misgaan, dan blijft de schade beperkt tot wat gesneuveld carbon en mogelijk ook een kapotte reputatie. Denk aan Pastor Maldonado. In de MotoGP ligt dat geheel anders en dan heb ik het nog niet eens over het risico op lichamelijk letsel. Motorcoureurs kunnen zich geen foutje permitteren, want dan is het einde race.

Ons idee: zorg ervoor dat F1-auto’s weer listig worden om mee te racen. Hoe? Verklein de rol van de ingenieurs en de elektronica! De wagens zijn dermate ingewikkeld geworden dat je onderhand een raketgeleerde moet zijn om er hard mee te gaan. Schaf die meuk (grotendeels) af en we krijgen misschien wel weer foutjes van andere coureurs dan Lance Stroll en Antonio Giovinazzi!

Nog een extra toevoeging bij dit puntje. Als je een motorrace bekijkt is zelfs voor een leek vrij duidelijk dat die mannen bizar goed met een motor overweg kunnen. Bij de F1 is dat wat minder duidelijk. We durven dan ook te beweren dat het optreden gisteren van Max Verstappen één van de weinige momentjes is waarop duidelijk wordt dat deze mannen een serieus potje kunnen sturen. Da’s overigens wel inherent aan het feit dat je motorcoureurs ook echt aan het werk ziet. Bij de F1 zie je louter een helm. Toch minder spannend.

2. MotoGP is goedkoper voor teams = meer concurrentie

Niet dat je voor een appel en een ei een team in de MotoGP kunt runnen, maar dat deze sport toegankelijker is dan de F1 behoeft geen uitleg. Da’s niet alleen fijn voor degene die de rekeningen betaalt. Het werkt namelijk ook meer concurrentie in de hand (denk aan KTM) en daar plukt de kijker de vruchten van, waarmee we meteen bij het volgende puntje komen.

3. De onderlinge verschillen tussen motoren zijn kleiner

Een Mercedes wint van een Williams en een Red Bull zal, in principe, altijd sneller zijn dan een Haas. Dergelijke verhoudingen worden eigenlijk alleen op de schop gegooid bij aparte (weers)omstandigheden en da’s in de MotoGP toch echt anders. Zo reed rookie Johann Zarco tijdens de eerste race van het jaar in Qatar vrolijk enkele rondjes aan kop op z’n klanten-Yamaha, voor gevestigde namen als Marquez en Viñales die op fabrieksspul rondrijden. Kortom: een goeie motorcoureur kan ook op minder materiaal meekomen aan de kop van het MotoGP-veld. In de Formule 1 is dat in principe uitgesloten omdat de onderlinge verschillen tussen de auto’s veel groter zijn.

4. MotoGP = no pain, no gain

Elke motorcoureur weet: vroeg of laat ga je een keer op je snufferd en de kans op serieuze blessures is altijd reëel. Die mannen zijn dus tot op zekere hoogte knettergek en dat dwingt nét iets meer respect af dan wanneer iemand een rijke pa heeft die 35 miljoen euro voor een stoeltje betaalt. Bij die laatste opmerking hebben we verder niemand in het bijzonder in gedachten.

Daarop voortbordurend: het is praktisch onmogelijk om jezelf met een zak geld in te kopen bij een MotoGP-team, want dat kan serieus letsel (of erger) voor het rijkeluiskind in kwestie betekenen. Bovendien is de concurrentie in de opstapklassen naar de MotoGP dermate hevig dat je jezelf al lang en breed bewezen hebt voor je überhaupt kans maakt op een zitje tussen Rossi en de mannen. Daar kan geen zak geld tegenop.

5. F1 is in beginsel saai, MotoGP niet

Een puntje dat ongetwijfeld op de nodige kritiek zal stuiten, maar dat zij zo. Een F1-race is in principe niet heel spannend tenzij er “iets” gebeurt. Een MotoGP race is in beginsel spannend en kan alleen nog maar spannender worden. De race in Argentinië durven we zelfs in de categorie “bizar spannend” te scharen.

Bij F1-races is het de start die je sowieso even meepikt. Vaak is het daarna gebeurd met de harde actie en sukkel je mogelijk rustig in slaap, om pas bij het Britse/Duitse/Italiaanse volkslied weer te ontwaken. Weinig kans dat je dat bij een motorrace overkomt, al is het maar omdat die races veel minder lang duren. In principe zit het er na 45 minuten wel op, waar een F1-race twee keer zo lang duurt.

Wat de Formule 1 daaraan kan doen? Gooi het format van de raceweekends overhoop, doe iets aan het bandenreglement, stop met die irritante brandstofbeperking (hypermilen in de F1, komaan man), laat de atmosferische gillende motoren terugkeren, trek de polesitter desnoods een konijnenpak aan, maar gooi de boel op de schop! De enige die nu vrijwel consequent voor leven in de brouwerij zorgt is Max Verstappen, en dat zeggen we niet omdat hij ook een Nederlands paspoort heeft.

6. Your turn!

Heb je aanvullingen, ben je het eens met dingen of zit je met het schuim in de mondhoeken omdat je het er ab-so-luut niet mee eens bent? Je weet waar.