Webber: Red Bull shift focus al naar 2018

Is Red Bull klaar om 2017 af te schrijven?

Volgens de voorganger en landgenoot van Daniel Ricciardo is dat wel een reƫle optie. Het is een bekend gegeven in de Formule 1. Teams die erachter komen dat hun auto toch niet zo goed is als gehoopt, zingen het jaar vaak uit met wat ze hebben en beginnen daarnaast zo vroeg mogelijk aan de bolide voor het volgende jaar. De hoop dat het dan allemaal wel goedkomt sterft bij de meeste mensen in de F1 immers nooit, of dat nou een feitelijk basis heeft of niet. Zelfs de topteams met hun enorme resources zie je het weleens gebeuren. Soms brengen ze dat ook gewoon glashard naar buiten.

De booschap lijkt in die gevallen te zijn dat niets anders dan het hoogst haalbare telt en dat aanmodderen met een intrinsiek te langzame auto geen enkele zin heeft. Afschrijven dat ding en overnieuw beginnen. Een en ander heeft ongetwijfeld ook te maken met het zoethouden van sponsors die niet in beeld komen. Max werd in Sochi bijvoorbeeld vijfde, maar was alleen in beeld bij de start en toen hij op de radio riep dat er wat rotzooi op de baan lag. Daar tellen sponsors geen milli’s voor neer. Als marketing-goeroe kan je dan maar beter een luchtkasteel voorspiegelen, gebouwd van grandioze toekomstige successen. Bij McLaren zullen ze er inmiddels experts in zijn. Hoewel, de oranje bolides zijn tegenwoordig vrij kaal.

Enfin, de beste resultaten die Red Bull dit jaar behaald heeft zijn drie derde plaatsen. Max haalde het laagste trapje van het podium in China en Ricciardo deed hem dat na in Spanje en Monaco. Uitzicht op meer is er echter niet direct, zeker de komende drie races niet. Veel werd verwacht van een grote update in Spanje. Die bracht RBR weliswaar iets dichterbij, maar het gat met Mercedes en Ferrari is nog altijd groot. Webber geeft in gesprek met kwaliteitspublicatie Daily Mail dan ook aan dat Red Bull al met een schuin oog kijkt naar 2018:

“They have been phenomenal at rescuing cars. But this year has been tricky for them, and with the calendar being so brutal and the action coming so hard and so fast, they’re already up against it. There’s no manual. You can’t phone a friend, you’ve just got to get your head down and work and Red Bull know that better than anyone. They’ve got a big few months ahead of them and then it’s full transition to the 2018 car.”

Alleen een flinke motorupgrade kan het tij nog keren, volgens Webber:

“So if they get a decent amount of horsepower their season could be completely spun around.”

Renault Sport honcho Cyril Abiteboul gaf echter onlangs al aan dat er geen magic bullet in het vat van Renault zit. Hoewel Red Bull na het relatief sterke optreden in Monaco nog steeds al een kanshebber voor de zege in de Grand Prix van Singapore gezien wordt, begint 2017 zich steeds duidelijker af te tekenen als een ‘verloren jaar’ voor Max en zijn team. Gelukkig voor de Nederlander heeft hij nog wel wat jaartjes te gaan in de F1.