Zo reageert Nederland op de kilometerheffing

Vandaag werden belangrijke stappen gezet in het kader van variabele wegenbelasting op basis van kilometers en uitstoot. Da's uiteraard tegen het zere been van de VVD-achterban.

Voor de goede orde: er is nog niks officieel, maar het ziet ernaar uit dat de Nederlandse regering wil overstappen op kilometerheffing. De VVD (denkt met u mee!) is in gesprek met mogelijke coalitiepartners en juist deze partij keerde zich van meet af aan faliekant tegen deze vorm van autobelasting. De reden? Het zou niet werken, automobilistje pesten, het is niet eerlijk en ga zo maar door.

Politiek betekent echter compromissen sluiten en het lijkt erop dat partijen GroenLinks, D66 en CDA hun zin hebben gekregen, als we de Volkskrant mogen geloven. De klimaatafspraken, hét breekpunt bij de onderhandelingen, zijn vastgelegd in een paragraaf en daar staat kilometerheffing doodleuk bij. Daarnaast mogen per 2025 geen voertuigen meer in Nederland worden verkocht die rijden op fossiele brandstoffen.

Heftige shizzle, dus we een rondje social media gedaan om te polsen wat dit nieuws zoal bij Nederlanders losmaakte.

@Thomas_Bol tweet “Mooi. Mijn vertrouwen in de @vvd nu helemaal verloren. Als het waar is. #kilometerheffing #vvd #meelopers #spijtvanstem”

@_Stijlvol_ houdt het kort: Gefeliciteerd met #kilometerheffing, gij die #vvd stemde #stemmen #verkiezingen

@Bontenbal weet wat er speelt in Den Haag: Intussen op de burelen van de #VVD: ‘Nee, Karel!!! De kíezer laten we vallen, Kéizer niet!!! #kilometerheffing

@gijs19054075 ziet het somber in: tja #vvd -ers autotje pesten is begonnen #pvv #feit #kilometerheffing.

Ook op het onvolprezen Facebook vonden we her en der berichten over het kilometerheffingverhaal. Zo lezen we “Lekker tegenstrijdig weer… bedankt weer #vvd stemmers! Na de verkiezingswinst gewoon weer #kilometerheffing doorvoeren” maar ook “Op de VVD site te lezen dat zij tegen de kilometerheffing zijn. Vanwaar dan de ommezwaai naar Groen Links en D66? Was dus een loze verkiezingsbelofte van de VVD.”.

Het moge duidelijk zijn: de VVD heeft geen vriendjes gemaakt binnen het electoraat. Meer over kilometerheffing lees je HIER, HIER en DAAR.