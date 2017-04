Zo ziet een post-plofkraak RS6 eruit

Paar poetskrassen, beetje uitlijnen en wat TLC. How hard can it be?

Het zijn van die nieuwsberichten waarvan je niet eens meer opkijkt. ‘Real Madrid wint weer eens’, ‘Dit is de nieuwe stoeipoes van Jenson Button’ en ‘@Jaapiyo heeft iets tegen frontoverhang‘. Daar hoort de kop ‘Gestolen RS6 gebruikt bij plofkraak’ gewoon bij. De power-wagon uit Neckarsulm is namelijk een favorietje bij het boevengilde. Een RS6 (rijtest) is bijzonder rap, er passen voldoende criminelen in, ze vatten gemakkelijk vlam en waarschijnlijk zijn ze kinderlijk eenvoudig te stelen.

Of dat ook met deze RS6 is gebeurd is vooralsnog onduidelijk, maar zeker niet uit te sluiten. Dankzij een turbomotor, automaat en 4WD is de RS6 niet een extreem moeilijke auto. Je moet gewoon de hoepel sturen waar je naartoe wilt en een beetje omzichtig zijn met het gaspedaal. Dat was voor de bestuurder van deze RS6 toch een lastige opgave, want de auto kent wat schade waarvan je je afvraagt: “Hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar?”.

Werkelijk elk onderdeel van deze RS6 Avant in ‘Performance‘-trim is namelijk zwaar gehavend. Dus een enkele rol plus frontale botsing lijkt een aannemelijke conclusie. Kreeg je in Burnout 2 gewoon bonuspunten voor. Het goede nieuws: de motor en transmissie zijn volgens de adverteerder in goede conditie. Tip: zet deze aandrijflijn in een standaard Audi A6, veel leuker voor de sleeper-adepten onder dan andersom. Dat een RS6 overigens zwaar overschat is als overvalauto maakt waarde collega @dizono al eens duidelijk. Zijn 10 aanbevelingen zijn een veel slimmere keuze.

Toch interesse om deze RS6 op te knappen? De auto kost 46.948 euro, maar mocht je hem op de zaak willen zetten kun je de BTW nog verrekenen.

Met dank aan Hanna voor de tip!