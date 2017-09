Lease maar: Mazda CX-5 of Volkswagen Tiguan

The clash of the titans. Maar dan tussen de nieuwe Jan Modaal-auto's.

De traditionele middenklasse is aan het verdwijnen. Althans, in autoland lijkt dat het geval. Vroeger was het zo simpel. Al naar gelang je inkomen stond er een Opel Kadett, Ascona of Rekord voor de deur. Dit ligt nu een beetje anders. ‘Budgetmerken’ als Skoda, Dacia, Kia en Hyundai doen het zeer goed en al het andere lijkt ‘premium’ te zijn. Daartussen zit een groot gat met ‘gewone’ merken. Hoe kunnen die merken hun auto’s slijten?

Simpel: crossovers! De laatste 10 jaar nemen deze auto’s enorm in populariteit toe. Dat succes heeft meerdere redenen. Ten eerste de looks. Ze zien er gewoon stoerder uit dan de hatchback waarvan ze zijn afgeleid. Ten tweede de hoge instap. Deze mag niet onderschat worden. Niet alleen voor oudere mensen, maar het is nu eenmaal makkelijker in- en uitstappen (of babystoeltjes vastzetten). Daarnaast kijk je ook wat meer over het verkeer heen. Alhoewel dat van tijdelijke aard lijkt te zijn. Als iedereen SUV’s gaat rijden kijk je er niet meer overheen…

Twee auto’s die verantwoordelijk zijn voor die enorme groei zijn de Mazda CX-5 en Volkswagen Tiguan. De Mazda CX-5 is sinds 2012 op de markt. Sindsdien zijn er bijna 245.000 exemplaren verkocht in Europa. Maar de verkoopcijfers van de Tiguan slaan alles. De compacte crossover van Volkswagen is al sinds 2007 op de markt. In een kleine 10 jaar tijd zijn er in Europa bijna 1,2 miljoen stuks over de toonbank gegaan. Voor 2017 hebben we een gloednieuwe CX-5 en een nog altijd verse Tiguan. In onderstaande tabel kun je zien hoe de kaarten geschud zijn.

Merk: Mazda Volkswagen Type: CX-5 Tiguan Uitvoering: SkyActiv-G 165 Skylease+ Automaat 1.4 TSI DSG Comfortline Business Catalogusprijs: € 35.490 € 35.890 Fiscale prijs: € 34.550 € 35.020 Leasetarief: € 560 € 630 Vermogen: 165 pk bij 6.500 tpm 150 pk bij 5.000 tpm Koppel: 210 Nm bij 4.000 tpm 250 Nm bij 1.500 tpm Topsnelheid: 192 km/u 200 km/u 0-100 km/u: 9,9 sec. 9,2 sec. Verbruik: 1 op 15,4 1 op 16,7 CO2 uitstoot: 152 gr/km 138 gr/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden en een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen zijn een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

Beide fabrikanten hebben een andere benadering wat betreft techniek. De Volkswagen heeft een kleine 1.4 motor met turbo, gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling. De Mazda heeft een grote atmosferische 2-liter motor met een traditionele automaat met koppelomvormer. De uitwerking is bijna gelijk als je kijkt naar het verbruik en de prestaties. Bij de Mazda is er een iets sterkere 2.5 (192 pk) leverbaar. Bij de Tiguan kun je potentere motoren krijgen.

Toch zijn er wel degelijk verschillen. Dit zijn populaire auto’s voor mensen met een caravan. De Mazda mag 2.000 kg trekken, de Volkswagen 1.800 kg. Qua afmetingen, wielbasis en gewicht zit het enorm dicht bij elkaar. Waar de Volkswagen wel punten mee pakt is de ruimte in de kofferbak. De Tiguan heeft 630 liter tot zijn beschikking, terwijl de Mazda het moet doen met 475 liter. Klap je de bank plat, dan is het weer gelijk: meer dan 1.600 liter.

Als laatste de uitrusting. We hebben ditmaal gekozen voor een redelijk luxe variant met automaat. Bewust hebben we alle GT-M en R-L-Line pakketten even achterwege gelaten. Je gaat niet een opgehoogde 3/Golf weer verlagen en voorzien van dikke bumpers. De Volkswagen is aanzienlijk duurder. Zowel in aanschaf als in de lease. Krijg je daar veel uitrusting voor terug? Mwah. Een alarm, lane-assist en een lichtsensor zijn handige opties. Maar zijn ze het prijsverschil waard? Want de Mazda heeft ten opzichte van de Volkswagen ook nog LED-koplampen, vormbaar stuurwiel + voorstoelen en een heuse dode-hoek waarschuwingssensor.

Exterieur

De CX-5 is een belangrijke winstmaker voor Mazda. Dus het is goed te begrijpen dat de Japanners bewust niet teveel hebben veranderd aan het design. Je moet ze eigenlijk naast elkaar zetten om te zien dat de CX-5 wel degelijk verschilt. De neus is typisch Mazda, maar de koplampen zijn nu een stuk platter. Dat geeft het front een vervaarlijk voorkomen. Aan de achter- en zijkant doet de auto een beetje denken aan de Jaguar F-Pace. Dat is een compliment. Uiteraard is Soul Red de kleur, alhoewel Eternal Blue ook erg goed staat.

Ook de Tiguan is enorm op voorruit gegaan. De eerste Tiguan had een nogal lage raampartij met een hoog dak. Dat gaf de auto een wat duffe uitstraling. Met de nieuwe versie is dat helemaal rechtgezet. De neus is ietwat zwaar aangezet, maar zeker schuin van achteren is het een knappe auto om te zien. Tip: kies een kleurtje. In deze uitvoering staat de Tiguan op 17″ wielen. Als je dan ook nog eens zilver, grijs, grauw of muiskleurig besteld, wordt de auto erg saai. Je kan de Tiguan ook bestellen in Carribean Blue, Ruby Red of Habenero Orange. Altijd doen.

Interieur

Mazda heeft grote stappen gemaakt met hun interieurs. Het dashboard van de nieuwe CX-5 is uitstekend. Zelfs in het zwart ziet het er aardig uit. De afwerking is keurig, de gebruikte materialen goed. Het infotainment-systeem is ok. Het werkt helemaal niet verkeerd, maar het is niet het meest intuïtieve systeem. Het kan overigens veel erger. Qua ruimte merk je dat de CX-5 net even krapper is dan de Tiguan. Storend is het niet, maar als je groter van postuur bent is de Mazda net even wat knusser.

Ok, de Tiguan is ruimer. De Tiguan is tevens een Volkswagen en dat betekent meestal dat je een uitstekend dashboard voor je neus hebt. Is dat ook in de Tiguan het geval? Jazeker. Qua materialen staat het nét op een hoger plan dan bij de Mazda. Het infotainment-systeem in de Tiguan werkt uit de kunst. Zijn er dan ook nadelen? Jazeker. Het ziet er enorm duf uit. Het is begrijpelijk dat VW op safe speelt en niemand tegen het hoofd wil stoten. Maar nu heb je een dubbele Espresso nodig om wakker te blijven. Mocht de Tiguan overigens nog iets te krap zijn, er is een ruimere Allspace-variant leverbaar. Zo’n optie biedt de Mazda vooralsnog niet.

Rijden

Zoals aangegeven zijn er wat technische verschillen tussen deze kemphanen. Mazda heeft ervoor gekozen om ‘oude’ techniek te verfijnen en te verbeteren. De motor is atmosferisch en gezegend met een redelijk groot slagvolume. Dit betekent dat het maximum vermogen en koppel pas hoog in het toerengebied worden vrijgegeven. Wil je een beetje vooruit, dan zul je toeren moeten maken. De automaat is nog een ‘ouderwetse’ unit, maar tegenwoordig zijn ook de traditionele automaten meer dan vlot genoeg.

Dan de Tiguan. Die is voorzien met alle technieken om zuiniger te zijn. Een kleine motor met turbocompressor plus een automaat met dubbele koppeling. Het is niet alleen de hardware, maar ook de software die het verschil maakt. De Tiguan voelt niet heel erg vlot aan. De reacties op het gaspedaal zijn nogal traag en de grote overbrengingsverhoudingen helpen ook niet mee. En is zo’n Tiguan dan nu echt zo veel zuiniger? Nou, nee. In de praktijk blijkt veelal dat bij normaal gebruik de verschillen niet zo groot zijn. Onze vriendelijke vriend @CasperH heeft er mee gereden, zijn bevindingen kun je hier lezen en bekijken.

Conclusie

Bereid je je er maar op voor: beide auto’s gaan we nog veel tegenkomen in het verkeer. Dat is op zich volkomen begrijpelijk. Zowel de Mazda CX-5 als de Volkswagen Tiguan bieden een aantrekkelijk totaalpakket. Ze zijn enorm praktisch, lekker ruim en zien er stoer uit. Je krijgt voldoende waar voor je geld, bij de Mazda iets meer dan bij de Volkswagen. Het grootste verschil is het uiterlijk. De Mazda is extroverter dan de Volkswagen, zowel van binnen als van buiten.