‘Er komen meer 718 GT4 varianten’

Dit zat er natuurlijk aan te komen.

Maandenlang hebben we gespeculeerd over de nieuwe Porsche 718 Boxster Spyder en Porsche 718 Cayman GT4. Wat worden de specificaties? Hoe snel is ‘ie? Wat gaat het kosten? Zit er een GT3 motor in? Wordt ‘ie leverbaar met handbak? Hoe gaat ‘ie klinken?

Gisteren werd er ineens heel erg veel bevestigd. Beide auto’s hebben nieuwe 4.0 motor (niet gelieerd aan de GT3 motor), een handbak en gaan zo’n anderhalve ton kosten. Je zou zeggen: meer dan voldoende informatie, we zijn klaar met speculeren.

Maar nee, het gaat nu pas beginnen. Althans, daar lijkt het op. Op de redactie werden we namelijk tijdens een enorme hoosbui verblijd met een man in een regenjas. Deze wist ons een paar sappige details mee te delen over met name de nieuwe 718 Cayman GT4. Uiteraard delen we die graag!

PDK

De eerste serie zal geleverd worden met een handgeschakelde zesbak. Dat is precies zoals de purist het graag wenst. Maar we moeten niet vergeten dat PDK een waanzinnig goede transmissie is. Sterker nog, er is geen rationele verklaring om voor een handbak te kiezen. Zeker als je vaak het circuit bezoekt, is een automaat met flippers aan het stuurwiel erg prettig: je hebt een groter gedeelte van de tijd beide handen aan het stuurwiel. Enfin, volgens de man in regenjas zijn de snelle 718’s vanaf april 2020 leverbaar met een PDK. Het is overigens een keuze, de handbak blijft gewoon leverbaar.

718 Cayman GTS 4.0

Er was toch al een GTS? Jazeker, maar dat is een viercilinder op dit moment. Na de aankondiging is het wachten op een nieuwe uitvoering van de 718 Cayman GT4. Volgens de man in regenjas moet je denken aan de 911 GT3 TP. Dus alle hardware van de GT4, maar dan zonder het opzichtige aerodynamische pakket. Ons lijkt de naam van GTS wat onhandig, een 718 Cayman GT4 TP lijkt ons aannemelijker.

718 Cayman GT4 RS

Goed nieuws voor de 911-hatende trackday liefhebber. Er komt een nog snellere GT4 die meer gericht is op circuitgebruik. De auto zal gebouwd worden volgens dezelfde filosofie als de 911 GT3 RS. Dus nog meer vermogen, minder gewicht, een straffer onderstel en meer aerodynamische hulpmiddelen. Volgens de man in kaki regenjas zal deze 40 to 50 procent duurder worden dan de reguliere 718 Cayman GT4.

Porsche

We hebben Porsche Nederland geïnformeerd betreft de uitlatingen van onze tipgever. De geruchten konden noch bevestigd noch ontkend worden. Het nieuws op dit moment is vooralsnog de lancering van de 718 Boxster Spyder en 718 Cayman GT4. De geruchten en speculaties lijken ons niet helemaal ongegrond. Het is logisch om zoveel mogelijk aantallen van de nieuwe 4.0 zescilinder te verkopen. Kijk er dus niet van op als er binnenkort meerdere uitvoeringen beschikbaar komen. Dus onthoud: je las het hier als eerste, bij Autoblog.nl.