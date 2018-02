7 fantastische Peugeots door de vader van de 205 GTI

Blijf stil tijdens het lezen, want de beste man is niet meer.

Nog voordat de donderdag echt was begonnen, wist hij bij velen direct al een onaangename smaak achter te laten. Nadat verschillende Franse media vanochtend het nieuws naar buiten brachten, bevestigde Peugeot later op de dag zelf dat Gérard Welter ons daadwerkelijk heeft verlaten. Welter, die zijn ganse carrière bij de Fransen spendeerde en iconen als de 205 GTI bedacht, kwam gisteren op 75-jarige leeftijd te overlijden.

Gérard kwam als 17-jarige jongen terecht bij Peugeot, waar hij als jonge ontwerper begon met de achterlichten van de 404 en na jaren ploeteren eindigde als designchef van het merk. De man heeft in zijn tijd heel wat iconische vormen, lijnen en gehele auto’s ontworpen. In dit artikel blikken we terug op een zevental van die auto’s.

607 Féline

Toen de designstudio hard aan het werk was om een reëel ontwerp te vinden waarmee ze de 607 in de markt kon zetten, kwam de Féline uit de bus als één van de mogelijkheden. Dit bleek echter voor korte duur, nadat al vrij snel duidelijk werd dat niemand zat te wachten op zo’n gedurfde, onhandige auto. Gelukkig gaan die termen hand in hand met een studiemodel, en zo geschiedde. De Féline werd aangedreven door een 2,9-liter zescilinder, die zo’n 200 pk produceerde. Hoe hard hij precies ging weet niemand, maar zoals @willeme ooit schreef: “de Feline moet een snelle auto zijn geweest, het leeggewicht lag rond de 875 kg.“

907

De 907 is een apart geval. Hoewel het een conceptauto is, kun je hem gewoon besturen als een normale personenauto. Wel zo fijn, aangezien de prestaties absoluut om over naar huis te schrijven zijn. Onder de motorkap bevinden zich niet één, maar twéé 3-liter V6’en, die samen een V12 vormen die op zijn beurt weer 500 pk en 620 Nm koppel produceert. Hiermee snelt hij in slechts 4 seconden naar de 100 km/u. De auto werd destijds door Gérard ontworpen om de opening van een nieuwe designstudio te vieren. De designtaal van de auto fungeerde tevens als sjabloon voor een hele reeks productieauto’s die in de loop der jaren zouden volgen.

Asphalte

Je zou het misschien niet zeggen, maar deze waanzinnige bolide heeft enorm veel invloed gehad op het design van de Peugeot 206. De auto zelf wijkt echter enorm af van de principes waarop de 206 is gebouwd. De Asphalte is namelijk allesbehalve praktisch. Alhoewel, je kunt er een tweezitter van maken, maar daarmee houdt het dan ook op. Peugeot presenteerde de auto in 1996, met het idee een uitzonderlijk concept te creëren waarbij de focus volledig op de rijervaring ligt. Zodoende hangt de auto slechts centimeters boven de grond en kan de bestuurder de cockpit tot in het kleinste detail afstellen op zijn voorkeuren.

Oxia

Eind jaren ’80 beleefde Peugeot misschien wel haar beste jaren. In ieder geval in de Autosport, waar ze wedstrijd na wedstrijd wonnen, in verschillende raceklassen. Van Pikes Peak tot Le Mans, ze waren overal aanwezig, veelal met succes. Met het idee alle opgedane kennis in één enkele auto te verwerken, werd de Oxia de wereld in geschoten. Zes versnellingen, actieve vierwielsturing, vierwielaandrijving en een geblazen, 670 pk sterke V6 waren slechts enkele van de vele indrukwekkende aspecten van deze volledig werkende conceptauto.

Proxima

Als er een woord is om de Proxima te beschrijven is het wel ‘futuristisch’. De auto verscheen in de jaren ’80 maar belichaamt precies het beeld dat mensen werd voorgeschoteld in sci-fi films. Blade Runner meets Total Recall, of iets dergelijks. Om het toekomstplaatje een beetje intact te houden waren vrijwel alle onderdelen elektronisch. Behalve de krachtbron dan, dat was een twin-turbo 2,8-liter V6 die 600 pk en 608 Nm aan koppel produceerde. Spiegels had ‘ie niet, enkel camera’s. Een echte visionair dus.

RC Pique & RC Carreau

De RC-concepten zijn allesbehalve doorsnee. Twee nagenoeg identieke auto’s, waarvan het onderlinge verschil op toepasselijke wijze wordt aangeduid door een sterk contrast in kleuren. Waar de Pique, het rode exemplaar, een natuurlijk ademende 2-liter vier-in-lijnmotor heeft, is de zwarte Carreau voorzien van een 2,2-liter diesel. Beide auto’s produceren evenveel paardenkracht; ieder is goed voor 179 pk. Ondanks het spectaculaire aanzicht, zijn ze niet bijzonder snel. Beide hebben 6 seconden nodig om de 100 km/u aan te tikken. De kracht van de auto’s zit hem echter in het rijbereik. Waar de Pique een verbruik van 1 op 13 noteerde, presteerde de Carreau het ooit om 1 op 25 te halen.

Touareg

Okay, okay. Echt schitterend kunnen we deze auto misschien niet noemen. Zeker niet wanneer we hem vergelijken met de auto’s die we hierboven hebben besproken. Toch is de auto uitermate relevant. Waarom? De Touareg, niet te verwarren met de Volkswagen, is een hybride. De Touareg heeft een kleine benzinemotor en een batterij van nikkel, waarmee hij tot 4 uur op ieder terrein kan rijden. De dynamo fungeert tevens als range extender, waardoor hij mogelijk nog verder komt. De 4×4, die destijds tegelijkertijd met de Asphalte onthuld werd, is gedeeltelijk van carbon en heeft een gegoten plastic behuizing.

