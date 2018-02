Het houdt niet op: Liberty Media verandert starttijden F1

Toe maar, blijf dingen veranderen.

Nadat er recentelijk al speculatie bestond over het mogelijk verschuiven van de starttijden van de Formule 1-races, brengt de sport het nieuws nu officieel naar buiten. De wedstrijden vangen voortaan tien minuten na het hele uur aan.

De Formule 1 heeft samen met de FIA besloten om de starttijden van alle 21 Grand Prixs te verzetten. De beslissing is uiteindelijk genomen om rekening te houden met de manier waarop sommige zenders te werk gaan. Omdat een aantal van hen pas begint met uitzenden op het hele uur, denkt Liberty Media dat een belangrijk deel van de opbouw naar de race voor de kijkers verloren gaat. Door de starttijd iets te verschuiven, hopen ze meer kijkers mee te trekken in de spanning voorafgaande aan de races.

Daarnaast worden de sessies in Europa en Brazilië nog eens met een uur verschoven, zodat de Formule 1 een groter bereik heeft. Uit onderzoek van Liberty Media is gebleken dat er dan meer mensen zullen kijken, omdat de tijden dan voor iedereen gunstiger zijn. In plaats van dat de races om 14:00 beginnen, starten ze om 15:10.

Tenslotte wordt er nog rekening gehouden met andere grote sportevenementen, zoals het WK voetbal. De wedstrijd in Frankrijk, bijvoorbeeld, begint pas om 16:10 in verband met een voetbalwedstrijd tussen Engeland en Panama.

Liberty Media is sowieso hard op weg om de sport te veranderen. De eigenaren van de Formule 1 willen bijvoorbeeld meer gaan doen met live-evenementen en gaat misschien zelfs een behind the scenes serie te maken met Netflix. Toch schieten niet alle veranderingen in het juiste keelgat. Nadat er gisteren bekend werd dat de grid girls daadwerkelijk verdwijnen, waren een groot aantal fans aardig van slag.

De races in 2018 vangen aan* op de volgende tijden:

Australië – 16:10

Bahrain – 18:10

China – 14:10

Azerbeidzjan – 16:10

Spanje – 15:10

Monaco – 15:10

Canada – 14:10

Frankrijk – 16:10

Oostenrijk – 15:10

Engeland – 14:10

Duitsland – 15:10

Hongarije – 15:10

België – 15:10

Italië – 15:10

Singapore – 20:10

Rusland – 14:10

Japan – 14:10

Verenigde Staten – 13:10

Mexico – 13:10

Brazil – 15:10

Abu Dhabi – 17:10

*Het gaat hier om lokale tijden.